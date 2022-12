Schon der Händedruck am Anfang zählt

Die erste Begrüßung erfolgte mit Händedruck. Zu lasch zugepackt? Das kann schon einen ersten negativen Eindruck hinterlassen. Mit dieser ersten praktischen Übung begann Elke Hartleif (Personalvorstand bei VEKA) ihr Bewerbungstraining am Gymnasium St. Michael, zu dem die Klasse 9b von Sabine Mendel eingeladen hatte. Zuvor hatten sich die Schülerinnen und Schüler mit Kriterien der Berufsfindung und den eigenen Stärken und Schwächen auseinandergesetzt. Nun wollten sie wissen, wie man eine gute Bewerbung schreibt und ein Vorstellungsgespräch erfolgreich meistert.

Spannende Berufsfindung

Hier bot sich Elke Hartleif als Expertin an, so die Schule in ihrer Pressemitteilung. Sie hat eine spannende Berufsfindungsgeschichte hinter sich und leitet nun bei VEKA die Personalabteilung, führt regelmäßig Bewerbungsgespräche und Auswahlverfahren durch und weiß genau, worauf es dabei ankommt.

Das zeigte sie den Jugendlichen auch bei der zweiten Übung, bei welcher sich alle der Größe nach aufstellen sollten. „Interessant für den Arbeitgeber ist hier“, so Elke Hartleif, „wer sich als natürliche Führungskraft etabliert, andere unterstützt, Verantwortung für das Gelingen einer Aufgabe übernimmt, aber nicht andere dominiert oder sich gar ganz aus Prozessen heraushält und erst einmal abwartet. Wir wollen die Engagierten und Teamplayer für unser Unternehmen.“ Auf diese Weise machte sie den Heranwachsenden klar, wie wichtig der erste Eindruck sei und auf welche Schlüsselkompetenzen es ankomme.

In einem dritten Modul bot sie den Schülerinnen und Schülern an, über ihre Lebensläufe zu schauen und Verbesserungstipps zu geben. Hierbei ging sie nicht nur auf Layout und Formalia ein, sondern gab auch wertvolle Ratschläge, wie man sich durch den Inhalt interessant machen könne, beispielsweise über Zusatzqualifikationen und Hobbys.

Gespräche als Highlight

Darauf folgte dann das Highlight: die Simulation von Bewerbungsgesprächen. Mit ihrer offenen, authentischen Art gewann Elke Hartleif das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler, sodass sich hier schnell zwei freiwillige Probanden fanden: Lutz Teiner und Thea Schüsseler nutzten das Angebot, beispielhafte Bewerbungsgespräche mit Elke Hartleif durchzuführen. Viel Lob bekamen die beiden nicht nur von der Klasse und ihrer Lehrerin, sondern vor allem auch von der Expertin selbst. Denn, nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, meisterten beide die Fragerunde souverän. „Das war eine spannende Erfahrung für mich“, so Lutz Teiner. „Anfangs war ich noch etwas unsicher, aber das legte sich zügig, als ich merkte, dass ich einfach von mir und meinen Fähigkeiten erzählen kann, ohne mich verstellen zu müssen.“ Und Thea ergänzte: „Es war mehr ein Gespräch auf Augenhöhe als ein Ausgequetscht-Werden. Das hatte ich so nicht erwartet. Jetzt kann ich in die kommenden realen Bewerbungsgespräche viel selbstbewusster gehen, da ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt und wie ich das meistere.“

Das Training endete mit einer offenen Fragerunde, wobei die Jugendlichen besonders interessierte, wie man eine Bewerbung aufbaut, wie man sich auf ein Gespräch vorbereitet, sich kleidet und was die No-Gos sind. So optimal vorbereitet starten sie nun in die Bewerbungsphase für ihre ersten Praktika.