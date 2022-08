Schon fast 60 Rehkitze gerettet

Schon fast 60 Rehkitze haben die Drohnenteams des Ahlener Hegerings vor dem qualvollen Tod durch Mäher gerettet. Sie orten die Tiere aus der Luft und befördern sie schonend an sichere Orte.

Ein niedliches Bild: So zusammengekuschelt finden die Wildschützer die meisten Rehkitze auf. Wichtig ist, dass sie beim Transport vor menschlichem Geruch geschützt werden.

Die meisten Ahlener können sich noch mindestens einmal im Bett umdrehen, wenn sich die Drohnenteams des Ahlener Hegerings auf den Weg in Feld und Flur machen. Seit April sind sie – aufgeteilt in die Teilbereiche Ahlen-Nord und Ahlen-Süd – immer wieder am frühen Morgen im Einsatz, um aktiven Tierschutz zu betreiben. Und das mit Erfolg.