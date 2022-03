Schon jetzt Wohnraum für 53 Menschen

Als die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 auch Ahlen erreichte, war Bürgermeister Dr. Alexander Berger gerade frisch in seinem Amt. Die Erfahrungen von damals dürften jetzt nicht nur ihm zugute kommen, um Zuflucht suchenden Menschen aus der Ukraine zu helfen. Schnell und effizient.

Wann mit den ersten Flüchtlingen zu rechnen ist? Das könnte durchaus schon in der nächsten Woche sein, mutmaßt Berger. Das allerdings wohl eher über private Kontakte, hinter denen etwa grenzüberschreitende Freundschaften oder familiäre Bindungen stehen. Über den offiziellen Weg der Landeszuweisungen werde es allerdings wohl noch etwas länger dauern. Vielleicht eine, vielleicht auch zwei Wochen. Ahlen sei jedenfalls in Vorbereitung. Die Zeit kostende Suche nach geeigneten Standorten, wie seinerzeit 2015, entfalle.

„ »Das ist diesmal eine ganz andere Solidarität der Hilfe.« “ Bürgermeister Dr. Alexander Berger

Mit der Unterkunft am Hermesweg in Dolberg, der ehemaligen Mammutschule und dem Haus am Park sind bereits drei Adressen für die zeitnahe Aktivierung gelistet. Erst am Donnerstag hatten Vertreter von Stadt und Kreis den leerstehenden Schulkomplex am Röteringshof inspiziert, in dem 150 Menschen kurzfristig untergebracht werden könnten. Zusammen kommen alle drei Adressen auf über 250 Plätze. So weit die Theorie. Ziel, so Berger, sei es aber, die Schutzsuchenden möglichst schnell in ganz normalen Wohnungen unterzubringen. Angebote kommen in diesen Stunden nicht nur aus der Bürgerschaft, sondern auch von den Wohnungsgesellschaften. Aus Eigeninitiative! Berger: „Das ist diesmal eine ganz andere Solidarität der Hilfe.“ Um die zu organisieren, hat die Stadt Ahlen eine Hotline unter

5 97 43 eingerichtet. Über sie werden unter anderem die Wohnungsangebote gesammelt. „Wir sind dafür sehr dankbar“, betont Berger. Städtische Mitarbeiter kämen nun raus und würden schauen, ob sie zur Unterbringung geeignet seien. Bis zu diesem Freitagmittag liegen bereits Wohnraumangebote für 53 Menschen vor.

Die Unterkunft am Hermesweg in Dolberg ist aktiv. Foto: Ulrich Gösmann

Der soeben aktivierte Planungsstab Asyl unter der Regie der neuen Sozialdezernentin Stephanie Kosbab wird in der nächsten Woche Wohlfahrtsverbände zu einer Konferenz schalten, um Hilfe möglichst breit zu streuen. Darunter das Traumazen­trum, das bei Innosozial angesiedelt ist.

„ »Daher bitten wir darum, von eigenen Fahrten mit dem Ziel, selbstständig Flüchtlinge aufzunehmen, Abstand zu nehmen.« “ Kreis Warendorf

Die Stadt Ahlen hat auch ihre Schulen und Kindertagesstätten im Blick, um Mädchen und Jungen aufzunehmen. Im Grundschulbereich gebe es genug Kapazitäten, betont der Bürgermeister.

Von übereilten Eigeninitiativen rät Dr. Berger unterdessen ab. Nicht immer sei gut gemeinte Hilfe, so viel Herzblut auch dahinter stehe, hilfreich. Aus anderen Städten sei bekannt, dass Leerbusse an die polnisch-ukrainische Grenze fahren, um Flüchtlinge aufzunehmen. Ihr Ziel könne aber nicht das Rathaus sein, sondern die Regi­strierungsstelle der Zentralen Unterbringungseinrichtungen in Bochum und Bielefeld, über die die Zuweisung laufe. Berger: „Wir würden sonst auch sehr schnell an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen.“ Klar formuliert ist auch ein aktueller Hinweis auf der Homepage des Kreises Warendorf: „Die Situation im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet ist unübersichtlich. Daher bitten wir darum, von eigenen Fahrten mit dem Ziel, selbstständig Flüchtlinge aufzunehmen, Abstand zu nehmen. Momentan werden ankommende Flüchtlinge an der Grenze registriert. Dann wird die weitere Unterbringung organisiert. Hilfsorganisationen unterstützen vor Ort. Von deutscher Seite wird eine staatliche Koordinierung erfolgen.“