Schonfrist für Sperrzäune läuft ab

Es bewegt sich nichts an zwei Eckhäusern an der Nordstraße – außer vielleicht bröckeliges Mauerwerk. Ein Umstand, den die Politik erneut kritisierte.

Kritik an maroden Häusern an der Nordstraße

Der Erker des Gründerzeitgebäudes an der Ecke Nordstraße / Rosenstraße bröckelt. Doch renoviert wird hier bisher nicht.

Gleich zwei Eckbauten an der Nordstraße sind marode. Weil immer wieder Fassadenteile auf den Gehsteig gebröckelt sind, wurden schon vor längerer Zeit Baken und Sperrzäune aufgestellt – zu Lasten der Eigentümer, die schließlich öffentlichen Raum blockieren, solange sie nicht handeln.

Wie lange soll das noch so hingenommen werden? Diese Frage kam am Dienstagabend im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss gleich von mehreren Seiten auf, als es bei den Punkten Stadtbildpflege und Innenstadtprogramm um den Zustand der Nordstraße ging. „Wir haben beide Eigentümer dazu aufgefordert, eine Absicherung ihrer Gebäude vorzunehmen“, informierte Stadtplaner Markus Gantefort. Die Sondererlaubnis, die zur Aufstellung der Sperrzäune erteilt wurde, laufe ab und werde auch nicht mehr verlängert. „Das macht das Stadtbild nicht unbedingt besser“, schränkte Gantefort ein. Aber es habe vielleicht den Effekt, dass die Eigentümer an den Ecken Klostergasse und Rosenstraße endlich mal aktiv werden.

Das Gebäude an der Ecke Klostergasse - Nordstraße ist marode Foto: Christian Wolff

Erhard Richard (CDU) und Heinrich Artmann (FWG) sahen das Nutzungsentgelt jedenfalls als sinnvolle Einnahmequelle an, solange Bürgersteige blockiert und die Passanten damit gezwungen werden, auf die Fahrbahn auszuweichen.

Früher Funk-Fachgeschäft und Textilanbieter

Die Nordstraße 25 steht seit dem Auszug des Interfunk-Fachgeschäfts Sib leer. Zwischenzeitlich hatte es ein Ahlener Geschäftsmann erworben und Neubaupläne für die Fläche entwickelt, die aber nach Interventionen aus dem nachbarschaftlichen Umfeld nicht weiterverfolgt wurden. Anschließend wurde die Immobilie weiterveräußert. Seither gibt es keine Bewegung mehr um das Objekt, in dessen Fassadenritzen inzwischen schon kleine Bäume wachsen. Die letzten Mieter an der Nordstraße 43, wo lange Zeit ein Textilgeschäft ansässig war, sind ebenfalls schon lange ausgezogen. Über die zukünftigen Pläne für dieses Areal ist nichts bekannt.