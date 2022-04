Schritt für Schritt mehr fairer Handel

Der Weltladen hat sich gut behauptet in den Zeiten der Pandemie. Und es gibt weitere gute Nachrichten beim Arbeitskreis Eine Welt.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause trafen sich jetzt die Mitglieder des Arbeitskreises Eine Welt zu ihrer Jahreshauptversammlung im Pauluszentrum.

Auf der Tagesordnung standen der Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre im Weltladen und in der Fairtradestadt Ahlen, beide eng miteinander verbunden, sowie die Planung der nächsten Aktivitäten und die Wahlen des Vorstands.

Trotz der Pandemie, eingeschränkter Öffnungszeiten im Weltladen und vieler ausgefallener Veranstaltungen konnte der Weltladen kostendeckend wirtschaften. Karla Grawinkel, Mitglied im Vorstand, dankte dem Team für die ehrenamtlich geleistete Arbeit und der Kundschaft für die Treue.

Spenden an Freundeskreis Bagamoyo

Trotz der Umsatzrückgänge konnten im vergangenen Jahr und auch kürzlich erst wieder Spenden an Helga Rohden für den Freundeskreis Bagamoyo überreicht werden. Zudem verstärken vier neue engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Weltladen-Team. Außerdem freute sich der Arbeitskreis über die Einführung eines EC-Geräts, ein neues Laptop, gestiftet vom Förderverein Diakonie, über Aktionen mit Schülerinnen und Schülern und zahlreiche Kooperationen.

Burkhardt Engelke, Vorsitzender der Steuerungsgruppe Fairtradestadt und Mitglied im Vorstand, berichtete über Aktionen zum Lieferkettengesetz und gegen Rassismus, vom Verkauf fairer Moschee-Schokolade und der Zusammenarbeit mit Fairtradeschulen und -kitas. Er hatte an der Bürgerfunksendung zu Fairtradestadt Ahlen teilgenommen und leitete zahlreiche Steuerungsgruppensitzungen, die zumeist digital stattfinden mussten. Ziel aller Bestrebungen: den fairen Handel in Ahlen bekannter zu machen und für Nachfrage und faire Beschaffung in der Stadtverwaltung zu werben.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Nach der Entlastung des Vorstands wurde der alte Vorstand um die Vorsitzende Karla Grawinkel einstimmig wiedergewählt. Als Kassenprüferinnen wurden Hety Rehbaum und Maria Bomba gewählt.

In diesem Jahr unterstützt der Weltladen weiterhin den Freundeskreis Bagamoyo und plant eine Spende für die Ukraine über das Bündnis Entwicklung hilft, Misereor und Brot für die Welt.

Es wurden neue Vorhaben des Weltladens in Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe Fairtradestadt vorgestellt und diskutiert, beispielsweise Aktionen zum World Banana Day am 20. April und zum Weltladentag am 14. Mai unter dem diesjährigen Motto „Mächtig unfair“.