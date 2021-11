Schritte ins militärische Leben

Immer noch eine der ersten Stationen für die neuen Soldaten des Aufklärungsbataillons 7 in der Westfalenkaserne: der Nachweis des Impfstatus. Am Mittwoch traten aber direkt danach 87 junge Leute, darunter zehn Frauen, ihren Dienst in der Bundeswehr an.

Der begann mit einem direkten Wirbel von Tätigkeiten. Koordiniert wurde dieser Wust von Aktionen durch Oberfeldwebel Laura Rohde. Sie ist Personalfeldwebel und damit praktisch die Personalchefin der Ausbildungs- und Unterstützungskompanie des Aufklärungsbataillons.

Kompetentes Team von Kameraden

„Die Einberufung beginnt mit einem Anschreiben der Kompanie an die neuen Soldaten“, erklärte Laura Rohde. Darin seien wichtige und ganz praktische Informationen enthalten: wann und wo sich die Neulinge genau zu melden haben, aber auch, was sie für die erste Zeit in Uniform persönlich brauchen. „Das beginnt bei der persönlichen Hygiene wie Seife, geht über Spindschlösser und hört bei der Zahnpflege noch nicht auf“, zwinkerte Oberfeldwebel Rohde. Zu ihrer Erleichterung habe sie ein kompetentes Team von Kameraden, die ihr beim Empfang der Militärneulinge helfen. Denn trotz aller Elektronik ist der erste Teil der Soldatenlaufbahn immer noch sehr papierlastig.

Stabsunteroffizier Juliene Roll sammelt die Impfbücher ein. Foto:

Die Neulinge wurden auf Corona getestet, bevor es weiter ging im Prozess der Einschleusung. Die Rekruten meldeten sich in der dazu umgerüsteten Mehrzweckhalle.

Es wurden Personalbögen ausgegeben und nach einer ersten Form des Antretens ging es zu den weiteren Stationen. Im Unterrichtsgebäude sammelte Stabsunteroffizier Juliene Roll zur Feststellung des Impfstands die Impfbücher ein. Im Nebenraum half Oberfeldwebel Sarah Gronert beim Ausfüllen der Personalbögen. Schließlicht folgten Informationen durch den Rechnungsführer und bald darauf ging es in die Kompanie. Die Bettwäsche stand zum Empfang bereit und nachdem die Stuben bezogen waren, kam für die Neuen der erste „Dienstschluss“ in Sicht. „Doch die erste Woche ist schon randvoll, viele neue Eindrücke, Infos und nicht zuletzt die Umstellung vom zivilen ins militärische Leben fordern einiges“, wusste Oberfeldwebel Rohde noch gut aus eigener Erfahrung.