Schrittmacher für das Rückenmark

Viele Menschen leiden unter chronischen Schmerzen. Eine Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen, stellt das St.-Franziskus-Hospital in einer Patientenveranstaltung vor.

Was tun bei nicht behandelbarem Schmerz? Chronifizierte Schmerzen sind anhaltende Schmerzen, die sowohl Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Lebensqualität beeinträchtigen. Die Schmerzursache kann dabei völlig unterschiedlich sein. Etwa zwölf 12 Millionen Menschen in Deutschland leiden laut Bericht des St.-Franziskus-Hospitals an chronischen Schmerzen – Thema eine Patienteninformationsveranstaltung am Mittwoch (9. November).

Bei schmerzhaften, medikamentös nicht mehr in den Griff zu bekommenden Symptomen, im Rahmen einer Grunderkrankung wie beispielsweise Diabetes oder dem chronifizierten Schmerzsyndrom im Rahmen einer degenerativen Wirbelsäulenerkrankung, auch bei Schmerzen der Extremitäten, hervorgerufen durch die Schaufensterkrankheit pAVK oder der rheumatoiden Arthritis, ist die Behandlung mit einem sogenannten Rückenmarksschrittmacher (Spinal Cord System, SCS) eine Behandlungsmöglichkeit mit einem sehr guten Therapieergebnis.

Rückenmarksstimulation

Hierzu werden Experten am 9. November in der Cafeteria des St.-Franziskus-Hospitals von 17 bis 18.30 Uhr den Interessierten Informationen näherbringen.

Die Wirkung der Rückenmarksstimulation bei chronifiziertem Schmerzsyndrom stellt der Neurochirurg der Uniklinik Münster, Dr. Lars Lemcke, vor. Weitere Referenten sind Jakob Becks von der Firma Nevro und Marian Schüppel von der Firma Abbott. Sie werden die Ergebnisse und Therapien von den jeweiligen Rückschrittmacher-Modellen erläutern. Wie es sich mit einem Rückenschrittmacher lebt, darüber berichtet eine hierfür eingeladene Patientin aus „erster Hand“.

Fragen und Diskussion

Unter der Überschrift „Der Rückenmarksschrittmacher als Therapieoption bei nicht behandelbaren Schmerzen“ führt Dr. Mohammed Jaber, Chefarzt der Neurologie im St.-Franziskus-Hospital, durch den Abend. Die eingesetzten Implantate können von Interessierten näher betrachtet werden. Im Anschluss gibt es noch Zeit und Raum für Fragen und Diskussionen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und es ist keine Anmeldung erforderlich. Während der Veranstaltung muss eine FFP2-Maske getragen werden.