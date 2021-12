Schüler freuen sich über Lohn für ihre bienenfleißige Arbeit

Kerzen, Teelichte, Lippenpflegestifte und natürlich Honig aus der eigenen Imkerei: Der erste Verkaufsstand der Bienen-AG der Fritz-Winter-Gesamtschule in der Innenstadt war ein großer Erfolg.

Im Rahmen der Bienen-AG im siebten Jahrgang stellen die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr Bienenprodukte her, die in der Schule reißenden Absatz finden und gerne auch als Weihnachtsgeschenk dankende Abnehmer finden.

In diesem Jahr waren die Teilnehmer der Bienen-AG so eifrig und motiviert, dass sie ihre Produkte auch einer größeren Kundengruppe anbieten wollten. Mit Erlaubnis einer Schulkollegin durfte der Verkauf im Eingangsbereich von Menzel & Woelke stattfinden.

Großes Interesse der Bevölkerung

Lehrer René Poloczek, der die Gruppe betreut, zeigte sich äußerst zufrieden über das Interesse der Ahlener Bevölkerung an dem Angebot: „Die Schüler haben in den vergangenen Wochen sogar außerhalb des Unterrichts die Produkte hergestellt. Jeder hatte sein spezielles Aufgabengebiet.“ Einige hätten Kerzen gedreht, andere Teelichte gegossen oder Lippenpflegestifte produziert. „Diese werden nur aus Jojobaöl, Bienenwachs, Sheabutter und Propolistropfen hergestellt und enthalten keine problematischen Stoffe, wie teils handelsübliche Lippenstifte“, erklärt der Biologie- und Chemielehrer.

Wie in einem Unternehmen

Der verkaufte Honig stammt von Schülerinnen und Schülern, die zum Teil schon seit mehreren Jahren Bienen an der Schule halten. Entsprechend ihrer Arbeitszeit werden die Schülerinnen und Schüler der Bienen-AG wie in einem Unternehmen für ihre Arbeit entlohnt. René Poloczek lobt den Einsatz: „Die Schüler setzen sich so auch mit unternehmerischen Entscheidungen auseinander.“ Da die meisten Produkte bereits nach zwei Stunden ausverkauft waren, plant die Schülergruppe einen weiteren Verkauf am 17. Dezember (Samstag) ab 10 Uhr, wenn Corona-Lage und Wetter es zulassen.