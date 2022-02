Schüler löchern Wüst und Laumann

Im bitterkalten Februar 1947 mussten die Schülerinnen des damaligen Pensionats St. Michael das Haus verlassen. Sie durften nur verstohlen durch den Zaun blicken, als mehrere schwarze Limousinen mit anzugtragenden Herren vorfuhren und jene Tagung begann, die in der Verabschiedung des „Ahlener Programms“ der CDU mündete. 75 Jahre später fahren erneut schwarze Limousinen vor. Aber diesmal müssen die Schüler des heutigen Gymnasiums ihre Plätze nicht räumen. Im Gegenteil: Sie stehen im Mittelpunkt.

Ministerpräsident Hendrik Wüst und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nehmen das Jubiläum der programmatischen Erklärung zum Anlass, die historische Stätte in der Wersestadt zu besuchen. Zwar sei der große Festakt abgesagt, aber eine Diskussion mit den jungen Leuten über die politische Lage von damals und ihre heutige Bedeutung ließen sich die Landesvertreter nach eigenem Bekunden nicht nehmen. Zur Freude von Schulleiterin Dr. Susanne Terveer: „Wir hatten sehr viel Arbeit in die Vorbereitung dieses Anlasses gesteckt“, sagt sie. Mit Gerd Buller und Johannes Epke haben sich auch zwei ehemalige Kollegen aktiv einbinden lassen.

Doch vor dem Austausch mit zwei Geschichts- und Sozialwissenschafts-Leistungskursen steht das Förmliche – ein Eintrag ins Gästebuch des Bischöflichen und ein Rundgang mit Besuch des einstigen Tagungssaals, der heute Lehrerzimmer ist. „Vielen Dank für die freundliche Aufnahme aus Anlass des 75. Jubiläums des ,Ahlener Programms‘. Es steht für die soziale Verantwortung, die Personalität und die Menschenwürde“, schreibt der Landesvater.

Angekommen in der Aula, beginnt nach kurzem historischen Abriss das große „Löchern“. Die jungen Leute haben tags zuvor viel Zeit investiert, sich mit den Aussagen des „Ahlener Programms“ befasst und Fragen formuliert. Zum Beispiel, inwieweit der Staat sich in die Versorgungsindustrie einmischen sollte und warum Politiker in vielen Konzernen vertreten sind. Die Arbeitsbedingungen bei der Fleischproduktion nennt Laumann als gutes Beispiel dafür, dass der Staat manchmal genau hinschauen und im Zweifel die Notbremse ziehen müsse. Hendrik Wüst verweist im Diskussionsverlauf darauf, dass es kaum eine andere Gesellschaft gebe wie die deutsche, in der es eine solch große und starke Mitte gebe. „Diese steht natürlich unter Druck und wird eher kleiner“, schränkt er ein.

Ukraine-Konflikt angerissen

Ganz zum Schluss dann noch der heikle Schlenker von den Problemen der Nachkriegszeit zur Ukraine-Krise: „Wie stehen Sie dazu?“, fragt ein Pennäler. „Jeder Staat sollte selbst entscheiden dürfen, welchem Bündnis es angehört“, leitete der Ministerpräsident, der sich wenig später auf den Weg nach Brüssel macht, seine ausführliche Antwort ein. „Ich finde es nicht gut, wenn zwischen Moskau und Washington Entscheidungen über Europa getroffen werden. Ich würde mir wünschen, dass Europa hier stärker auftritt.“ Gerade vor dem Hintergrund seiner eigenen Geschichte könne sich Deutschland nicht verweigern, die Ukraine zu unterstützen. Ein Satz, so Wüst, sei ihm dabei besonders durch den Kopf gegangen: „Wer Demokratien entwaffnet, macht die Freiheit schutzlos.“ In diesem Sinne sei auch das „Ahlener Programm“ einst eine Antwort auf die bitteren Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs gewesen.