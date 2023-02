Schulkiosk soll einen Namen bekommen

Der Kiosk am Städtischen Gymnasium wird zukünftig auch vom Partyservice Struckholt betrieben. AVA, Schule und Caterer unterzeichneten den Vertrag.

Wieder offen und nachgefragt, der Schulkiosk am Städtischen Gymnasium

Seit einigen Wochen ist der Schulkiosk des Städtischen Gymnasiums wieder geöffnet. Die Schule hat die Anlage mit Unterstützung der AVA (Abiturentenvereinigung Ahlen) und der Stadt renoviert. „Jetzt haben wir auch die Innenausstattung komplett übernommen und überholen lassen“, sagt Schulleiter Meinolf Tiemann beim Vor-Ort-Termin. Aber eine Frage sei noch offen. Und die stellt der Schulleiter seinen Schülern praktisch als Hausaufgabe. „Wie soll der neue Kiosk heißen? Ich fände es toll, dafür einen Namen und vielleicht ein Logo zu haben“, regt Meinolf Tiemann an. Das führt er gemeinsam mit AVA-Vorsitzendem Frank Schniederjürgen bei der Vertragsunterzeichnung mit dem neuen Betreiber aus. „Zukünftig wird der Kiosk vom Partyservice Struckholt betrieben. Damit haben wir durch den Mensabetrieb schon gute Erfahrungen gemacht“, hebt Tiemann hervor.

Unterzeichen den Vertrag zum Kiosk (v.l.): Frank Schniederjürgen, Cathrin, Christiane und Thomas Struckholt mit Meinolf Tiemann. Foto: Peter Schniederjürgen

Für den Caterer ist der Schulkiosk ein besonderes Anliegen. „Wir wollen damit die Schüler erreichen, die nicht in der Mensa essen, denen aber dennoch gutes Essen bieten“, erklärt Inhaberin Christiane Struckholt. Das Konzept habe sie bereits am Beckumer Berufskolleg erfolgreich umsetzen können: „Damit das hier genauso gut klappt, haben wir unser Verkaufsteam Marion Schubert und Daniela Bruno sehr genau darauf vorbereitet.“

Zusammenarbeit zum Wohle aller

Schule und Caterer unterzeichnen den Vertrag, damit in Zukunft alle am Städtischen Gymnasium direkten und schnellen Zugang zu ausgewogener Ernährung haben. „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit zum Wohle aller hier“, sagt AVA-Chef Frank Schniederjürgen. Und nun sind alle am „Städtischen“ gefordert, Namen und Logo für den neuen Kiosk mit dem neuen Angebot zu entwickeln.