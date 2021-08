Schützen hoffen auf Krönung im Frühjahr

Erneut müssen die Schützen der Schützengemeinschaft Ahlen auf ihr großes Schützenfest verzichten. Die traditionelle Kranzniederlegung auf dem Marktplatz am Ehrenmal fand am Samstagnachmittag trotzdem statt.

Mit einem großen Aufmarsch ehrten die Schützen der Schützengemeinschaft Ahlen ihre verstorbenen Vereinsmitglieder, Opfer von Krieg und Gewalt und in diesem Jahr bewusst auch die Coronatoten und Hochwasseropfer im Westen Deutschlands vor wenigen Wochen.

Kupfernagel: Impfen ist der einzige Weg

In seiner Ansprache stellte der Vereinsvorsitzende Dietmar Kupfernagel fest, dass in den vergangenen Monaten nicht nur das Vereinsleben aller Schützen in Deutschland zum Erliegen kam, sondern auch andere Veranstaltungen nicht möglich waren, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen. Die Menschen könnten jetzt zwar wieder optimistischer in die Zukunft schauen, dazu sei aber das Impfen der einzige Weg.

Die Schützengemeinschaft Ahlen sorgte für ein imposantes Bild. Foto: Ralf Steinhorst

„Bitte nehmt das Impfangebot an, um euch, eure Mitbürger und Kinder zu schützen“, appellierte Dietmar Kupfernagel eindringlich und ergänzte: „Auch um wieder traditionelles Brauchtum zu erhalten und für die Zukunft bewahren zu können.“ Er erinnerte daran, dass das designierte Königspaar Peter Klösener und Carina Grinsch nun schon eineinhalb Jahre auf seine Krönung warte und hoffte, dass die Proklamation im Frühjahr endlich vollzogen werden kann.

Biwak am Abend

Dr. Andreas Kirst, Vorsitzender der AG Schützenvereine und auch Ehrenmitglied der Schützengemeinschaft, freute sich sichtlich über den Aufmarsch: „Ein Marktplatz mit Schützen in grün – ein Glückwunsch zu diesem Festakt!“. Die Schützen hätten in den letzten Monaten gern mehr Schützenverein gelebt, einzelne coronakonforme Veranstaltungen habe es auch gegeben. Eines aber habe alle Schützenvereine in der Stadt verbunden, nämlich die traditionellen Kranzniederlegungen. Diese haben je nach Lage im kleinen Kreis bis zu drei Vereinsvertretern oder auch im größeren Rahmen stattgefunden. Das Totengedenken sei wichtig: „Auch die Ahlener haben Menschen in der Pandemie verloren.“

Zum Abschluss der Kranzniederlegung spielte der Spielmannszug der Feuerwehr Sendenhorst die Nationalhymne. Am Abend trafen sich die Schützen zum Biwak auf dem Hof Münsterland.