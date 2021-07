Schweitzer-Schule bis zur Dachspitze rot

Dach, Fenster, Fassade: 480 000 Euro fließen in diesen und in den nächsten Sommerferien in die Ahlener Albert-Schweitzer-Schule. Am auffälligsten wird ihr Pfannen-Farbwechsel sein – von grau auf rot für den Denkmalschutz.

Die Pfannen sind porös, der Putz rieselt an der Schlagseite allein schon durch leichtes Fingerkratzen wie Mehl aus den Fugen. „Dach, Fassade und Fenster sind in Teilen abgängig“, sagt Florian Schmeing und sieht Handlungsbedarf für die Albert-Schweitzer-Grundschule. 480 000 Euro sollen in diesen und den nächsten Sommerferien investiert werden, um die Außenhaut wieder in Schuss zu bringen. All das unter dem Auge des Denkmalschutzes.