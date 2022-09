Schwellen sollen Tempo aus der Weststraße nehmen

Vier Schwellen sollen jetzt Tempo aus der Weststraße nehmen und Autofahrer daran erinnern, dass innerhalb der schwer aus den Fugen geratenen Begegnungszone weiterhin nur 20 km/h erlaubt sind.

Es war unter Punkt Verschiedenes des Betriebsausschusses am Montagabend im Ratssaal nur die kurze Nachfrage von Josef Weber (Sachkundiger Bürger der BMA), was denn aktueller Verfahrensstand sei? Dennis Hadrika, gerade erst einstimmig zum Stellvertreter des zweiten Betriebsleiters der Ahlener Umweltbetriebe ernannt, wurde gleich konkret und kündigte zeitnah die Installation der Schwellen an. Das wäre dann ein weiteres Provisorium, nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder neue Pflasterstellen gegen Asphalt ausgetauscht wurden. Der liegt inzwischen nahezu flächendeckend und verleitet augenscheinlich dazu, wieder aufs Gaspedal zu treten. Beschwerden von denen, die unmotorisiert unterwegs sind, blieben nicht aus.

„ »Auf jeden Fall werden wir den ursprünglichen Belag nicht wieder herstellen.« “ Baudezernent Thomas Köpp

Dennis Hadrika informierte, dass das Verfahren, in dem sich Planer, Unternehmen und Stadt gegenüberstünden, noch laufe. Stadtbaurat Thomas Köpp sieht die Zeit der Erneuerung frühestens in einem Jahr. Ausgeschlossen, dass da in den Wintermonaten etwas passiere. Vielleicht gebe es noch eine Revision oder ein Gegengutachten. Sicher ist für den Stadtbaurat aber das: „Auf jeden Fall werden wir den ursprünglichen Belag nicht wieder herstellen.“