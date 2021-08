Schwere Zeit für gebende Hände

Er sei ein „Ahlener durch und durch“, sagt Hans-Jürgen Rzadki über sich selbst. Womöglich lag es auch daran, dass der Vorsitzende der Bürgerstiftung Ahlen ins Visier seines Vorgängers Franz Tripp geriet, als es um dessen Nachfolge ging. „Der nächste Vorsitzende bist du“, zitiert Rzadki Gründungsvorsitzenden Tripp. Dem energisch vorgetragenen Wunsch konnte und wollte sich Rzadki denn auch nicht entziehen.

Seit 2018 steht der Ingenieur im Ruhestand Ahlens erster und einziger Bürgerstiftung vor. Im Gespräch mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger berichtete er nun davon, „dass leider Gottes“ die Aktivitäten der Stiftung pandemiebedingt noch immer beschränkt seien. Erst vor wenigen Tagen musste der Vorsitzende den beliebten Bürgerbrunch sicherheitshalber absagen.

Preisverleihung „Der Blaue Turm“

Unter die Coronaräder kam so auch einer der Höhepunkte im Bürgerstiftungsjahr: Die Verleihung des Preises „Der Blaue Turm“ für das ehrenamtliche Engagement von Menschen und Institutionen. 2022 aber steht die alle zwei Jahre verliehene Auszeichnung verdienter Personen wieder im Kalender mit einem musikalischen Schwerpunkt. „Voraussichtlich werden wir Chöre auszeichnen“, verrät Hans-Jürgen Rzadki. In Ahlen werde seit je her eine aktive und vielfältige Gesangskultur gepflegt. Auch Chöre hätten unter der Pandemie stark gelitten. Rzadki ist überzeugt, dass die dotierten Auszeichnungen in schwieriger Zeit Motivation geben. 10.000 Euro schüttet die Bürgerstiftung in verschiedenen Kategorien aus.

Über 100.000 Euro ausgegeben

Dank gut ausgestattetem Stiftungskapital und engagierter Stiftungsmitglieder können immer wieder Projekte unterstützt werden. Über 100.000 Euro gingen seit 2010 an Vereine und Initiativen in Ahlen. Zuletzt haben laut Hans-Jürgen Rzadki der Kunstverein und das Forum Armut profitiert.

Das wirtschaftliche Umfeld für Stiftungsarbeit sei aufgrund der Zinssituation ziemlich karg, befindet Bürgermeister Berger. Die Darstellung der Bürgerstiftung in der Öffentlichkeit und Gewinnung neuer Patenschaften werde zunehmend wichtiger. Die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Ahlen will Berger gerne vertiefen.

Chronik in Arbeit

Weil gebende Hände aber auch selbst der Unterstützung bedürfen, wies Berger auf Möglichkeiten hin, die die städtische Richtlinie für bürgerschaftliches Engagement eröffnet. Mit Sachkostenzuschüssen greift die Stadt aktiven Vereinen unter die Arme. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte auch die Bürgerstiftung daraus Nutzen ziehen.

Trotz aller Widrigkeiten lasse die Bürgerstiftung die Zwangspause nicht ungenutzt verstreichen, so Rzadki: In Arbeit sei eine Chronik der ersten zehn Jahre.