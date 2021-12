Schwergewichtiges „Schwarzes Gold“

Die Erinnerung an Ahlens Bergbauvergangenheit wird beim Jupp-Foto-Club nicht nur in historischen Aufnahmen und Dokumenten wachgehalten, sondern auch in ganz handfesten Exponaten. Dazu gehört jetzt auch der rund 35 Kilogramm schwere Kohlebrocken, für den der Verein eigens eine Vitrine hat bauen lassen.

„Ohne Wilfried Schein wäre die Präsentation nicht so wunderbar gelungen“, lobt Marc Senne seinen ehrenamtlichen Mitstreiter, der viele Stunden an dem sehenswerten Glaskasten mit Aluminiumrahmen und drehbarem Ausstellungsteller gearbeitet hat. Das Material wurde über den städtischen Fonds für bürgerschaftliches Engagement beschafft. „Wir hatten zunächst 1.600 Euro beantragt, am Ende haben wir lediglich 1.200 Euro benötigt“, so Senne.

Im Januar 1996 abgebaut

Der stolze 68 Zentimeter breite Kohlebrocken, für dessen Positionierung im Museum am Glückaufplatz gleich zwei Mann nötig waren, wurde im Januar 1996 im Bereich von Schacht 7 des Bergwerks „Westfalen“, genauer gesagt im Flöz „Sonnenschein“, abgebaut. Doch damit endete seine Geschichte nicht: „Viele Jahre lang lag er dann bei einem Steiger im Garten“, weiß Marc Senne zu berichten. „Als ich erfuhr, dass der Ahlener sein Haus verkauft hat, wollte ich natürlich wissen, was aus dem Brocken geworden ist.“ Glücklicherweise sei er noch vor Ort gewesen und der neue Eigentümer habe das heutige Foto-Club-Exponat bereitwillig zur Aufnahme in die Bergbausammlung abgegeben. „Für uns ein echter Gewinn – ein Hingucker.“

Ein dicker Kohlebrocken aus dem Bergwerk Westfalen Foto: Christian Wolff

Klaus Müller hat die Kohle inzwischen mit Wasserglas bearbeitet. Dabei handelt es sich um eine spezielle Flüssigkeit zur Imprägnierung des Stoffes – aus einer Schmelze erstarrte glasartige, also amorphe, wasserlösliche Natrium-, Kalium- und Lithiumsilicate. „Die Flüssigkeit zieht ins Innere der Kohle und verhindert, dass sie auseinanderbricht.

Für Wilfried Schein war es indes nicht die erste handwerkliche Unterstützung vor Ort. Direkt neben der Vitrine steht ein umgebauter Materialkasten, der mit neuer Haube und Glasplatte versehen worden ist. „Den habe ich vor längerer Zeit schon aufgearbeitet. Das Ganze ist multifunktional nutzbar“, erklärt Schein.

Die Aktiven des Jupp-Foto-Clubs hoffen, bald wieder regelmäßige Öffnungszeiten anbieten zu können. Momentan ist das Museum nur auf Anfrage unter Beachtung der 2G-Regel besuchbar.