Schwerverletzte nach Kollisionen

Gleich zwei Verkehrsunfälle beschäftigten am Dienstag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Bei einem Abbiegevorgang auf der Kruppstraße wurde ein Rollerfahrer am Nachmittag verletzt. Ein Ehepaar aus Ennigerloh war mit einem weißen BMW in Richtung Industriegebiet unterwegs. Vor dem Hof Münsterland beabsichtigte der 74-jährige Fahrzeugführer, nach links abzubiegen, dabei übersah dieser einen 47-jährigen Rollerfahrer aus Ahlen, welcher in selber Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, der Rollerfahrer fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Landschaftsbauer, die in der Nähe arbeiteten, alarmierten sofort den Notruf.

Die Feuerwehr – vor Ort waren ein Rettungswagen aus Ahlen sowie ein Rettungswagen aus Beckum – war innerhalb weniger Minuten am Einsatzort. Grund hierfür war, dass es etwa zur selben Zeit auf der Hammer Straße zu einem weiteren Unfall gekommen war. Hierbei wurde eine Person von einem Auto erfasst. Auch sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert.