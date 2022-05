Schwimmen und digitales Surfen

Als habe es Corona nicht gegeben: Das Ahlener Freibad startet am Mittwoch (18. Mai) in eine ganz normale Saison. Mit vertrauten Wassertemperaturen und zwei Neuerungen.

Genug gewartet: Am Mittwoch (18. Mai) ist Saisonstart im Freibad. „Wir freuen uns, ohne Beschränkungen aufmachen zu können“, sieht Dr. Alfred Kruse, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Ahlen, die Anlage am Bürgermeister-Corneli-Ring „wie vor Corona“ zurück in alten Zeiten. Mit zwei Neuerungen: Sonnenliegen stehen bereit und für digitales Surfen in Kürze auch freies WLAN.

Neu im Angebot: Sonnenliegen. Dr. Alexander Berger, Thomas Schliewe, Barbara Buschkamp und Dr. Alfred Kruse (v.l.) sehen darin eine weitere Attraktivitätssteigerung der Anlage. Foto: Ulrich Gösmann

Klartext spricht Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Buschkamp: „Wir freuen uns, dass wir überhaupt öffnen können. Es gibt um uns herum Bäder, die bleiben geschlossen.“ Der Grund: Personalmangel, der auch die Ahlener Bädergesellschaft belastet. Am Montagmorgen gehen drei Stellenausschreibungen für den Bereich Beckenaufsicht raus. Betriebsleiter Thomas Schliewe spricht von einem gegenwärtig sehr hohen Krankenstand, dazu Altersabgänge. „Es ist schwer geworden, an Fachpersonal zu kommen.“ Ausfälle habe es zuletzt auch bei externen Kräften gegeben. Durch Corona seien beispielsweise die Fliesenleger zwei Wochen ganz raus gewesen. Verzögerungen gibt es noch immer bei der Erneuerung des Rutschenbelags. Die Fachleute aus den Niederlanden, die eigentlich im Herbst 2021 kommen wollten, werden jetzt während der laufenden Saison erwartet. Dafür, so Dr. Kruse, gehe die Rutsche dann für eine Woche aus dem Betrieb.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger freut sich auf eine ganz normale Freibadsaison – ohne Einschränkungen bei den Öffnungszeiten, ohne Mittagspausen, ohne Reglementierungen der Besucherzahlen wie in den beiden Corona-Jahren. In Kürze werde es auch freies WLAN im Freibad geben. „Dann kann man ganz entspannt in der Sonne liegen und nach dem WLAN-Gebrauch auch noch schwimmen gehen“, lässt Berger mit einem Augenzwinkern wissen.

Mit einer Münze lässt sich die Sonnenliege von der Kette lösen. Foto: Ulrich Gösmann

Für entspanntes Relaxen stehen jetzt an sieben Stationen insgesamt 56 Sonnenliegen zur Verfügung, die – wie beim Einkaufswagen – mit einer Zwei-Euro-Münze von der Kette gelöst werden können. Sie waren schon vor zwei Jahren angeschafft worden. Doch dann funkte die Pandemie dazwischen.

Die Eintrittspreise bleiben stabil, ebenso die Temperaturen. „Sie werden so sein, wie es unsere Besucher gewohnt sind“, sagt Dr. Alfred Kruse. Die augenblicklichen Schlagzeilen um Absenkungen seien größer als die Einsparungen. Die Bädergesellschaft verfolge ein nachhaltiges, ganzheitliches Konzept und habe die Energiekosten genau im Blick.

Endspurt für die Saisoneröffnung... Foto: Ulrich Gösmann

Mit dem Start der Freibadsaison endet am Mittwoch der öffentliche Schwimmbetrieb im Parkbad. Das Hallenbad sei dann exklusiv für Vereine und Schulen geöffnet, betont Thomas Schliewe. In den Ferien würden erneut Anfängerschwimmkurse angeboten, um Defizite aus der Pandemiezeit wieder aufzuholen.

In der angeschlossenen Parksauna werden die Uhren am Mittwoch auf Sommerzeit umgestellt. Mit reduzierten Öffnungszeiten montags bis samstags von 14 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags von 12 bis 20 Uhr. Um Energie zu sparen, soll die alte Aufgusssauna vorübergehend vom Netz genommen werden.

Das Freibad startet mit seinen vertrauten Öffnungszeiten in die Saison: montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 8 bis 20 Uhr. Für Frühschwimmer stehen am ersten Morgen frische Brötchen und Kaffee bereit.