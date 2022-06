Sechs Gärten öffnenihre Pforten

Grüne Paradiese sind am Wochenende wieder zu entdecken – beim „Tag der offenen Gärten“ in Ahlen.

Vielfältige Blütenpracht und Gartenträume in Hülle und Fülle warten am Sonntag (19. Juni) auf die Besucherinnen und Besucher am „Tag der offenen Gärten“. Sechs Gärten öffnen ihre Tore, zwischen 11 und 17 Uhr können sich Interessierte bei der Stadtgartenschau zu neuen Ideen inspirieren lassen. Die Rundreise startet um 11 Uhr am Mittrops Hof. Görlitzer Straße 1a. Am Startpunkt erhalten Interessierte für fünf Euro eine Broschüre, in der die Standorte aller Gärten beschrieben sind. Zusätzlich gibt es ein kleines Geschenk. Kinder bis zwölf Jahren können ihre Eltern und Großeltern kostenfrei auf den gärtnerischen Rundkurs begleiten.