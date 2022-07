Sechs Monate nur in eine Richtung

Mit dem Entfernen des Aufklebers durch Volker Putze (auf der Leiter) ist die Einbahnregelung auf der Hansastraße am Freitag in Kraft getreten. Ali Türkoglu, Gabriele Hoffmann, Ralf Marciniak, Benjamin Ünal, Hermann Wenning, Markus Wurm und Hermann Huerkamp (v.l.) sind gespannt, wie sich die Verkehrssituation entwickelt.

Viel zu oft wird‘s viel zu eng auf der Hansastraße. Einige nennen es gar chaotisch, wenn Fahrzeuge im Gegenverkehr ein- und ausparken, sich Radfahrer dazwischenschlängeln und Fußgänger vor den Schaufenstern und auf der Fahrbahn tummeln. Handlungsbedarf sehen Politik und Verwaltung schon lange.

Jetzt soll eine Einbahnregelung zwischen Hansaplatz und Kreuzung Kepler-/ Wichernstraße für Entspannung im Osten sorgen – zunächst allerdings nur auf Probe für die kommenden sechs Monate. Seit Freitag ist sie in Kraft. Dass der Starttermin gerade am Beginn der Sommerferien liegt, findet Gabriele Hoffmann gar nicht schlecht. „Jetzt in der etwas ruhigeren Zeit können sich alle Verkehrsteilnehmer gut an die neue Situation gewöhnen“, sagt die städtische Rechtsdirektorin beim Ortstermin. „Wir werden sehen, wie es sich dann im Sommer entwickelt.“ Die Umwandlung werde natürlich mit weiteren Verkehrsmessungen begleitet, um die Effekte zu dokumentieren. „Auch die Polizei wird die Situation im Blick behalten.“

Marciniak: „Nicht in Stein gemeißelt . . .“

Ralf Marciniak, Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen (AfÖ), betont den vorläufigen Charakter der Einbahnstraße, die übrigens nicht für Fahrradfahrer gilt. „Das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt. Interessant wird es eigentlich erst nach den Ferien, wenn die Verkehrsdichte wieder höher wird.“ Dann gehe es um die sogenannten Ablaufströme: „Wir wollen natürlich wissen, welche Straßen dadurch zusätzlich belastet werden und in welcher Intensität.“ Sollte sich herausstellen, dass die Regelung wenig Effekt hat, könne sie auch vorzeitig abgebrochen werden. Umgekehrt: Hat sie Erfolg, wäre eine Dauerlösung denkbar.

Einbahnstraße auf Probe Foto: Christian Wolff

„Ich bin froh, dass jetzt endlich etwas passiert“, konstatiert Hermann Huerkamp. „Egal, ob Fußgänger, Radfahrer oder Pkw-Fahrer – jeder fühlt sich im Moment unwohl.“ Er hatte das Thema mit dem Stadtteilbüro Süd-Ost, das er leitet, schon vor mehr als zwei Jahren angestoßen und rund 300 Unterschriften von ansässigen Geschäftsleuten und Kunden gesammelt. Tenor: Den Abschnitt zwischen Hansaplatz und der Kreuzung Kepler-/ Wichernstraße in eine Fußgängerzone umzuwandeln, war nicht gewollt, wohl aber mehrheitlich die Einrichtung jener Einbahnregelung als „goldener Mittelweg“. Dann gab‘s jedoch die Corona-Zwangspause und erst im April 2021 kam das Thema dann in den Ausschuss. „Wichtig ist uns jedenfalls, dass die Geschäftsleute nicht zu große Einbußen haben“, so Huerkamp.

Volker Putze und seine Kollegen stellten die Schilder auf. Foto: Christian Wolff

Eigentlich sollte der Einbahnversuch schon eher beginnen, berichtet Gabriele Hoffmann. Aufgrund defekter Akkus seien erste Messungen aber unvollständig gewesen. Danach habe die Verwaltung an Hansastraße, Wetterweg, Kopernikusstraße und Im Kreienpott eine Woche lang Daten erhoben. Auf der Hansastraße wurden pro Woche rund 17.000 Fahrbewegungen in Richtung Keplerstraße und ca. 14.000 in Richtung Hansaplatz gemessen. Daraufhin sei die verkehrliche Anordnung erstellt worden.