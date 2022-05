Sechs Orte zum Entdecken

Vielfältige ganz unterschiedliche Einblicke in die Ahlener Kunst-und Kulturszene bietet der kommende Sonntag, 15. Mai im Rahmen des Internationalen Museumstages. Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ bieten insgesamt sechs Einrichtungen ein abwechslungsreiches interessantes Programm. Neben dem Kunstmuseum, dem Kunstverein, dem Fritz-Winter-Haus, dem Heimatmuseum und Goldschmiedehaus ist als weiterer Akteur das Sportmuseum in den Räumen der Bodelschwinghschule hinzugekommen.

„Gruppenfoto, bitte (nicht) lächeln“

Ein besonderes Event hat sich das Kunstmuseum ausgedacht. „Wir bieten um 11 Uhr und um 14 Uhr eine Führung mit dem Theater Moustache an“, erklärte Dagmar Schmidt bei der Präsentation. Mit Spielfreude und kindlicher Neugierde begleitet das Duo durch die Ausstellung „Neue Wahrheit? Kleine Wunder“. Es werde ein stiller, humorvoll beflügelter Walking Act, bei dem interagiert, fotografiert und vieles „erklärt“ wird. Die Führung, die von Dagmar Schmidt begleitet wird, steht unter dem Thema „Gruppenfoto, bitte (nicht) lächeln“.

Bereits am Vorabend sind ab 18 Uhr Studierende der Folkwang Uni Essen mit „Take over“ zu Gast im Kunstmuseum. Der Förderverein vergibt drei Förderpreise, Musikbeiträge und Verständigung runden das Programm ab.

Das Heimatmuseum lädt Sonntag ab 11 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „ Zweiklang“ mit Werken von Paul Heinz Briest und Thomas Hartmann ein. Den bereits 1984 als zehnteilige Mappe erschienenen Zeichnungen des Malers, Grafikers und Kunsterziehers Paul Heinz Briest werden aktuelle Fotografien von Thomas Hartmann gegenübergestellt. Ein Tisch mit Ausmalvorlagen bietet von 11 bis 17 Uhr Kindern die Möglichkeit, Eindrücke ihrer Heimatstadt festzuhalten und mit nach Hause zu nehmen.

Anfassen erlaubt

Im Interreligiösen Museum im Goldschmiedehaus ist Anfassen ausdrücklich erlaubt: „Den Besuchern werden museale Objekte zum Begreifen in die Hände gelegt, auch um sie von Nahem intensiv im Detail betrachten zu können“, erklärte Goldschmiedemeister Raphael Fischer. Er wird aus fachlicher Sicht die Objekte unter die Lupe nehmen und besprechen. Anmeldungen zum Besuch von 16 bis 17.30 Uhr werden per Mail an rgofi@aol.com oder per Telefon unter 01 72 / 4 32 18 98 angenommen.

Im Fritz-Winter-Haus freut sich Hausherrin Helga Gausling auf viele Besucherinnen und Besucher bei den Führungen durch die Sammlung und die aktuelle Ausstellung mit Werken von Fritz Winter unter dem Thema „Durchbruch zur Farbe“. Viele Leihgaben für eine große Ausstellung 2020 in Hagen und Erfurt sind jetzt zurückgekehrt und können bewundert werden.

Künstlergespräch

„Überleuchten“ heißt die aktuelle Ausstellung in den Räumen der Stadtgalerie, die von der Kulturgesellschaft präsentiert wird. Von 15 bis 16 Uhr ist die Künstlerin Christiane Laun anwesend, um weitere Einblicke in ihre Werke zu geben. Gerd Buller vom Vorstand des Kunstvereins, führt das Künstlergespräch.

Nach dem Start im Wersestadion und dem Umzug in die ehemalige Bodelschwinghschule hat das Ahlener Sportarchiv mit der Eröffnung eines eigenen Museums einen weiteren Meilenstein erreicht. Interessierte haben am kommenden Sonntag von 10 bis 16 Uhr Gelegenheit zum Besuch.

„Wir sind so froh, dass wir nach zweijähriger Pause endlich wieder einen Museumstag in Präsenz anbieten können“, freut sich Fachbereichsleiter Christoph Wessels.