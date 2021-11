Sechs Verletzte nach Kollision

Frontal kollidierten am Samstagabend zwei Fahrzeuge auf der Beckumer Straße. Dabei wurden zwei Menschen schwer, weitere vier leicht verletzt.

Der Wagen der 38-jährigen Ahlenerin wurde nach der Kollision in den Straßengraben geschleudert. Feuerwehrkräfte mussten die Fahrerin auf dem Fahrzeug befreien.

Bei einem Zusammenstoß auf der Beckumer Straße erlitten am Samstag um 17.30 Uhr sechs Personen zum Teil schwere Verletzungen. Laut Polizeibericht befuhr eine 38-jährige Ahlenerin mit ihrem Auto die B 58 in Richtung Beckum. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Ein 44-jähriger Ahlener war zur selben Zeit mit seiner Partnerin und zwei Kindern im Auto in Richtung Ahlen unterwegs und konnte dem außer Kontrolle geratenen Fahrzeug nicht mehr ausweichen. Die Autos stießen frontal zusammen. Der Wagen der Ahlenerin wurde mehrere Meter weiter in einen Straßengraben geschleudert.

Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug befreien. Die anderen am Unfall beteiligten Menschen konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, zwei schwer, vier leicht. Sie alle wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 20 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B58 voll gesperrt.