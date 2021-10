Sehnsucht nach Afrika in früher Jugend geweckt

Natürlich freut sich Bartholomäus Grill, mal wieder in der alten Heimat zu sein. Die Schwiegereltern in Minden zu besuchen und heute auf der „Süd“ im Signal-Iduna-Park „seinen“ BVB gegen Köln anzufeuern. Bayern München? Für ihn, obwohl in Oberaudorf am Inn geboren, ein „No-Go“, wie der ehemalige langjährige Afrika-Korrespondent der „Zeit“ und des „Spiegel“ am Donnerstagabend im Heimatmuseum verriet. Sehr zur Freude des noch fanatischeren Dortmund-Fans Rudolf Blauth, der nach der Begrüßung durch VHS-Leiterin Nadine Köttendorf als Vorsitzender des Freundeskreises Bagamoyo die Moderation übernahm und den Autor erst einmal mit Fragen zu seiner Person löcherte.

Seine Zelte in Südafrika abzubrechen und ganz nach Deutschland zurückzukehren, ist für den 67-Jährigen, der sein halbes Leben auf dem „Schwarzen Kontinent“ verbracht hat, jedoch keine Option. Nicht nur wegen des Wetters. In Kapstadt, wo er seit 2009 lebt, scheine an 365 Tagen im Jahr die Sonne von einem gänseaugenblauen Himmel. Wie grau und kühl empfing ihn dagegen am Dienstag dieser Woche Emden, wo selbst das in Hamburg übliche „Moin Moin“ schon ein Wort zu viel ist.

„Afrika – Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents“

In Ahlen, der vierten Station seiner Lesereise, die ihn bis Ende November durch insgesamt 21 Städte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern führt, fühlte sich Bartholomäus Grill merklich wohler. Traf er hier, in der „Partnerstadt“ von Bagamo­yo, doch auf etliche Gesprächspartner, die wie er eine besondere Beziehung zu Tansania haben. Dem Land, in dem er 1980 zum ersten Mal afrikanischen Boden betrat und wo „eine lange Liebesgeschichte“ begann, wie er es in seinem neuen Buch „Afrika – Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents“ im ersten Kapitel beschreibt. Dabei war der Wunsch, eines Tages nach Afrika zu gehen, schon in früher Jugend in ihm aufgekeimt, als er auf dem Dachboden eine Kiste seines Großvaters fand, der der Kolonialzeit nachgetrauert und zahlreiche Bücher und Broschüren dazu gesammelt hatte. Timbuktu, Sansibar und auch Bagamoyo – allein der „Klang der Namen“ habe ihn fasziniert, berichtete Grill. Und so habe er beschlossen: „Da will ich hin.“

Es war dann die Herausgeberin der „Zeit“, Marion Gräfin Dönhoff, die dem Politik-Redakteur 1991 seinen Traum erfüllte und ein Gespräch in ihrer Villa in Blankenese mit den Worten beendete „Ziehen Sie los, junger Mann!“ Das ließ sich Grill nicht zweimal sagen.