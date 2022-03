Sehnsucht nach Frieden als Leitfaden

Ungewollt aktuell war der „Musikalische Ausklang“ mit Bariton Cristian Ramirez und Pianistin Larissa Neufeld am Sonntagabend in der Pauluskirche – spiegelten die Kunstlieder, die die beiden für das Konzert ausgewählt hatten, doch die Sehnsucht nach Frieden wider.

Thematisch passte der „Musikalische Ausklang“ mit Bariton Cristian Ramirez und Larissa Neufeld am Klavier in der Pauluskirche leider ungewollt zu den aktuellen Ereignissen. Denn das Konzert am Sonntagabend behandelte mit seinen Kunstliedern vor allem auch die Sehnsucht nach Frieden.

Auch die Illumination im Altarbereich mit gelb-blauer Beleuchtung – den Nationalfarben der Ukraine – zeigte den Bezug zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Pfarrer Martin Frost, der die Texte zum Konzert beisteuerte, wies darauf besonders hin.

Zuhörer spendierten großen Applaus

Insofern passte auch das „Ich habe genug“ als Aussage aus der Kantate BWV 82 von Johann Sebastian Bach, die die Stimmung vieler Menschen nach Pandemie und jetzt Krieg wiedergegeben haben dürfte. Weitere Werke kamen von Franz Schubert, Gustav Mahler sowie Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Was aber ist ein Kunstlied? „Das ist eine Musikgattung, in der Klavier und Gesang gleichwertig behandelt werden“, erklärte Cristian Ramirez nach dem Konzert. Wegen seiner eindrucksvollen Stimme hatte der Bariton kurz zuvor zusammen mit Larissa Neufeld großen Applaus erhalten. Schon 2018 hatte der Musikstudent mit Kantor Andreas Blechmann bei einem Konzert zusammengearbeitet.

Deutsch als Lieblingssprache

Der gebürtige Kolumbianer lebt seit sieben Jahren in Münster und studiert nach seinem Start in Düsseldorf inzwischen auch dort. Dass die Texte – beim Kunstlied immer Gedichte – eine so große Bedeutung haben, fasziniert den Bariton. Ein Grund, warum es ihn nach Deutschland zog: „Deutsch ist meine Lieblingssprache.“

Die Liedauswahl hatten Cristian Ramirez und Larissa Neufeld gemeinsam getroffen. Thematischer Leitfaden war die Sehnsucht nach Frieden, Zufriedenheit und Lebenssinn. Zudem komme zum Ausdruck, dass die Religion den Menschen Zufriedenheit und Hoffnung geben könne. „Es gibt in dieser Welt viel Schmerz und Leid, und die Sehnsucht der Menschen nach Frieden ist groß“, betont Ramirez. Aktueller konnte ein Konzert, wenn auch in dieser ungewollten Wucht, nicht sein.