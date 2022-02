Raus aus dem nicht enden wollenden Einheitsgrau von Wetter und Pandemie: Selten war die Sehnsucht nach Sonne größer, die Vorfreude auf Frühling befreiender für Geist und Seele. Den Saisonstart der Großgärtnerei Schulze Eckel machen am Freitagmorgen nicht nur Gartenfreunde zum Frühstart.

Doch bevor die erste Blume das Gewächshaus am Prozessionsweg verlässt, kommt ein Kuchen zur Tür herein. Stammkundin Gudrun Kayser meldet sich mit der kleinen Aufmerksamkeit zurück. „Den habe ich für die Mädels gebacken. Auf eine schöne Saison.“ Mit leeren Händen will sie sich nicht verabschieden. Geradezu bescheiden greift Gudrun Kayser nach einer Primel. In gelb, weil sie so schön leuchte. Ein kleiner Sonnenschein fürs Wohnzimmer. Wann sie nachlegt? „Täglich“, antwortet sie – und lacht. „Ich warte noch auf die Geranien.“ Dann gehe es bei ihr in der Bauerschaft Borbein auf 1000 Quadratmetern Gartenfläche richtig los.

Gudrun Kayser (l.) wünscht Christiane Schulze Eckel mit saftigem Marmorkuchen einen guten Start. Foto: Ulrich Gösmann

Ludger Ikemann ist nicht nur als Mann Exot in früher Damenrunde. Er hat sich telefonisch angemeldet – mit zwei Zitrusbäumchen, die schon bessere Tage erlebt haben. Auch wenn der Winter ein vergleichsweise milder war: Beide Pflanzen müssen in seinem Wintergarten was mitbekommen haben, als das Thermometer auf minus zehn Grad runterging. Jetzt ist gärtnerischer Rat gefragt, der nach fachmännischem Rundumschnitt wieder hoffen lässt: „Da ist noch Leben drin“, strahlt Ludger Ikemann – und zeigt auf das frische Grün, das nach dem Rückschnitt des vertrockneten Geästs an den Schnittstellen zum Vorschein kommt. Seine beiden Patienten sollen jetzt mit Wärme und Wasser zurück zu alter Form finden. Und mit etwas Vitaminen aus der Flasche mit Biodünger.

Ludger Ikemann sieht Hoffnung für seine Zitrusbäumchen. Foto: Ulrich Gösmann

Brigitte Geismann hat den Saisonstart wie viele herbeigesehnt. „Ich bin jedes Mal ganz früh da, muss meine Pflanzen immer ganz schnell beisammen haben. Ich brauche jetzt Farbe und Sonne.“ Ob‘s in freier Luft nicht noch etwas frisch ist? Brigitte Geismann winkt ab: „Da ich die Pflanzen geschützt stelle, kann ich mir das erlauben.“

Brigitte Geismann bringt jetzt erste Farbe in ihren Garten. Foto: Ulrich Gösmann

Für Annette Nosthoff hätte der Einkaufswagen zum Saisonstart nicht kleiner sein dürfen. Auf allen Ebenen blüht es kunterbunt, als sie nach großer Gewächshausrunde auf die Zielgerade einbiegt. „Ich glaube nicht, dass uns die Kälte jetzt noch so überrascht, dass etwas passieren könnte“, lässt sie wissen. Etwas Restrisiko gebe es halt immer.

Saisonstart Foto: Ulrich Gösmann

„Die Leute sind primelhungrig“, lässt Teamchefin Christiane Schulze Eckel wissen. Mehr denn je habe es im Vorfeld auf allen Kanälen Anfragen gegeben, wann es denn wieder losgehe. Was nur allzu verständlich sei. „Wir haben in den letzten Wochen so wenig Sonne gehabt. Das merkt man an den Reaktionen total.“ Nicht nur beim Menschen, sondern auch an der Pflanze. Die Primeln seien spät dran mit ihrer Blütenbildung. Was wiederum gut sei, wie Christiane Schulze Eckel erklärt: „Kunden gucken immer gerne unter den Blüten: Kommt da noch was? Und da ist reichlich in Wartestellung. Insofern sind wir jetzt toppi!“