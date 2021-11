Sein Draht zum Kollegium riss nie ab

Große Bestürzung hat in diesen Tagen der Tod von Ulrich Lückenkötter ausgelöst. Der beliebte Lehrer des St.-Michael-Gymnasiums und engagierte Vorhelmer Heimatfreund ist am 23. Oktober im Alter von 82 Jahren in Folge eines tragischen Verkehrsunfalls ums Leben gekommen.

Lehrermangel ausgeglichen

Nach seinem Abitur im Jahr 1959 am Gymnasium Johanneum in Ostbevern studierte er zunächst die Fächer Philosophie und Pädagogik, bevor er 1967 die erste Staatsprüfung für das Lehramt mit den Fächern Latein und katholische Religion ablegte. Nach seinem Referendariat ließ er sich aus dem öffentlichen Schuldienst beurlauben und trat am 1. Februar 1970 die Stelle als Studienassessor am damals noch von der Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau geleiteten Gymnasium St. Michael an.

Damit konnte, wie man in der Jahresschrift der Schule von 1970 lesen kann, ein damals bestehender großer Lehrermangel ausgeglichen werden. Nach seiner Einweisung in eine Planstelle als Studienrat 1973 engagierte er sich weit über seine Fächer hinaus für die Belange der Schule, aber auch des Kollegiums.

Als langjähriges Mitglied der Personalvertretung des Kollegiums, aber auch in der Vertretung von Belangen ihm anvertrauter Schüler – damals waren es noch ausschließlich Schülerinnen – war er ein von allen geschätzter Berater und Erzieher, weit über die reine Wissensvermittlung hinaus.

Verdienste um die Lateinförderung

Seit 1977 versah er seinen Dienst als Oberstudienrat, wobei er sich besondere Verdienste um die Förderung der lateinischen Sprache machte, die er immer wieder mit Blick auf die römische Geschichte anschaulich zu vermitteln verstand. Seine Hilfestellung beim Erlernen auch der griechischen Sprache half manchen dabei, die Grundlagen für das Theologiestudium zu verbessern.

Ulrich Lückenkötter lebte aber nicht nur für alte Sprachen und die katholische Theologie, sondern sein Herz hing am Sport, und hier vor allem am Boxen und Fußball. Kaum eine Boxveranstaltung des BSK Ahlen oder ein Fußballspiel von LR oder später Rot-Weiß Ahlen hat er verpasst. Seit seiner krankheitsbedingten vorzeitigen Pensionierung im Jahr 2000 kümmerte er sich besonders um pensionierte Kollegen, die er einmal im Monat zu unterhaltsamen Begegnungen einlud.

Große Verbundenheit

Alle ehemaligen Kollegen, aber auch die Schulgemeinde St. Michael sowie der Heimatverein Vorhelm und der Förderverein „Kulturgut Samson“, die er treu unterstützte, fühlen sich mit seiner großen Familie verbunden und werden Ulrich Lückenkötter in dankbarer Erinnerung bewahren.

Die Beisetzung erfolgt am Freitag (5. November) beginnend mit einer Messe in der Vorhelmer St.-Pankratius-Kirche.