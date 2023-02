Seit 40 Jahren Sitzungspräsidentin

„Ponystation-Kinder-Karneval“ in der Stadthalle

Ausgelassene Stimmung herrschte am Mittwochnachmittag beim „Ponystation-Kinder-Karneval“ (PoKiKa) in der Stadthalle. Die größte Inklusionsveranstaltung weit und breit erfreut nicht nur die Kinder. Auch die Erwachsenen hatten ihren Spaß. Die verschiedenen Einrichtungen für Kinder mit Behinderung reisten mit zahlreichen Bussen an. Zum ersten Mal dabei war das Betreute Wohnen Bethel aus Bielefeld. Die Vinzenz-von-Paul-Schule aus Beckum steuerte einen eigenen Programmpunkt bei.