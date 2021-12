Senioren-Adventsfeier diesmal digital

„Wir müssen das Beste aus der Pandemiesituation machen“, so Simon Büscher von der städtischen Leitstelle „Älter werden“ und lädt deshalb gemeinsam mit seinem Team sowie dem Sinn-Netzwerk zur digitalen Adventsfeier ein.

Die geplante Präsenzveranstaltung im Juk-Haus fiel der jüngsten Entwicklung zum Opfer. „Trotzdem möchten wir mit unseren Seniorinnen und Senioren auch in der Vorweihnachtszeit in Kontakt bleiben“, erklärt Leitstellen-Mitarbeiterin Anne Althaus. Nach einer Einführung stellen sich im Laufe der digitalen Veranstaltung am 17. Dezember (Freitag) von 15 bis 16.30 Uhr ehrenamtliche Gruppen aus dem Sinn-Netzwerk vor. „Die Erzählung der Weihnachtsgeschichte, ein Gedicht von Loriot und ein Adventsquiz sollen den geselligen Nachmittag abrunden“, kündigt Ehrenamtsbeauftragte Marie-Kristin Henke an.

Link wird zugeschickt

Eingeladen sind neben sämtlichen Akteurinnen und Akteuren aus dem Sinn-Netzwerk auch alle weiteren interessierten Seniorinnen und Senioren. „Wir hoffen somit, trotz der herausfordernden Zeit, einen schönen Jahresabschluss zu ermöglichen“, sagt Sandy Richter, Koordinatorin des Projekts „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“.

Eingewählt werden kann sich über Zoom. Bei Fragen zur Technik oder zur Veranstaltung hilft die Leitstelle unter Telefon 5 94 15 oder per Mail an henkem@stadt.ahlen.de weiter. „Auch Leuten, die bislang noch nicht mit Videokonferenzen vertraut sind, können wir weiterhelfen. Wer den Link zur Einwahl zugeschickt bekommen möchte, kann sich sehr gerne bei uns melden“, bietet Marie-Kristin Henke an.