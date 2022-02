Sicher im Internet unterwegs

„Alles ok im www“: Unter diesem Motto startet die Verbraucherzentrale einen Selbstlernkurs.

Der Schutz der persönlichen Daten ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern wichtig. Um sich sicher im Netz zu bewegen, müssen jedoch immer wieder Hürde überwunden und alte Gewohnheiten abgelegt werden: sei es der Wechsel zu einem anderen Messenger-Dienst oder die konsequente Anpassung der Cookie-Einstellungen. Mit einem digitalen Selbstlernkurs will die Verbraucherzentrale NRW interessierte Erwachsene im Umgang mit Datenschutz und Sicherheit im Internet weiterbilden. Das Angebot unter dem Titel „Meine Daten – Alles ok im www” startet am Montag (14. Februar). Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Verschiedene Lerneinheiten

Der vierwöchige Selbstlernkurs besteht aus verschiedenen Lerneinheiten zu den Themen Datenschutz, Cookie-Einstellungen, digitale Vorsorge und Messenger-Dienste. Zu Beginn einer jeden Woche bekommen die Teilnehmenden eine Mail mit einer Einführung in das Wochenthema sowie den Link zu einer interaktiven Lerneinheit. Das Bearbeiten der Aufgaben dauert im Schnitt etwa 20 bis 30 Minuten. In wöchentlichen Online-Sprechstunden können offengebliebene Fragen ge- stellt und Probleme diskutiert werden. „Wir wollen dazu motivieren, sich mit dem Thema Datenschutz auseinanderzusetzen und helfen, sich selbstbewusst im Internet zu bewegen”, erklärt Daniela Kreickmann, Verbraucherberaterin der Ahlener Beratungsstelle. Die Anmeldung zum digitalen Selbstlernkurs ist ab sofort möglich unter verbraucherzentrale.nrw/meine-daten.