Sicherer mit dem Rad durch die Stadt

Zum E-Bike-Training in Theorie und Praxis hatte der Awo-Ortsverein in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht und der Kreispolizeibehörde Warendorf eingeladen. In und an der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule am Stephansweg führten Polizeihauptkommissarin Dagmar Hille und ihre Kollegin Polizeioberkommissarin Michaela Loeber durch das Training.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie