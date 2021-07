Sie beherrscht die Klaviatur

Die gesamte Klaviatur beherrschen: eine Redewendung, die oft im übertragenden Sinne gebraucht wird, wenn jemand etwas richtig gut kann. Auf June Cocó trifft das aber auch buchstäblich zu: Die Künstlerin, die am Samstag beim Büz-Kultursommer auftrat, überzeugte durch ihr virtuoses Klavierspiel. Und sie begeisterte die Besucherinnen und Besucher gleichermaßen durch ihre facettenreiche wundervolle Stimme.

Diese sollte ursprünglich von der Open-Air-Bühne auf dem Parkplatz schallen. Doch die Wetterprognosen machten eine kurzfristige Verlegung des Konzerts in den Saal der Schuhfabrik erforderlich. Ein Nachteil? Keineswegs. Die von Theo Heming ausgemachte „intime Atmosphäre“ harmonierte perfekt mit den Klängen June Cocós, die das Publikum mit ihren Songs und verträumten Hymnen der Entschleunigung gefühlt in eine andere Welt entführte.

Warme Lichter und Farben

Ganz allein saß die Sängerin auf der Bühne, die anders als gewohnt neben der Treppe zum Saaleingang eingerichtet war, ein nostalgischer Schrank im Hintergrund und warme Lichter und Farben rund um das Klavier sorgten für eine heimelige Wohnzimmeratmosphäre, in der die Zuschauerinnen und Zuschauer wie gebannt an den Lippen der Ausnahmekünstlerin hingen.

June Cocó bot die angekündigte Vielfalt an Stücken aus ihrem aktuellen Album „Fantasies & Fines Lines“. So erinnerte etwa das Lied „Neptune’s Daughter“ in seiner Tonalität ein bisschen an die kleine Meerjungfrau unter Wasser. In einem ganz anderen Metier, und daher mit ganz anderen Tönen untermalt spielte hingegen „Lovers and Losers“, ein Song, der dem Bartender gewidmet ist. Jemand, der an einem Ort arbeitet, den Menschen in ganz unterschiedlichen Gefühlslagen aufsuchen: fröhliche, traurige, reiche, arme Menschen und viele mehr. Eine Situation, die die Sängerin nur mit ihrer Stimme und den Klängen des Klaviers auszudrücken vermochte.

Instrumentaler und stimmlicher Hochgenuss

Den instrumentalen und stimmlichen Hochgenuss garnierte June Cocó noch mit kleinen Anekdoten zur Entstehung des Albums. So berichtete sie, dass sie sich zum Schreiben der Stücke allein in eine Waldhütte zurückgezogen habe. So konnte das Publikum gut nachvollziehen, warum sich die Themen Entschleunigung und Liebe zur Natur fast wie ein roter Faden durch das Konzert zogen. Schon zu Beginn hatte June Cocó das Lied „Paradise“ mit den Klängen zwitschernder Vögel eingeläutet. Immer wieder band die Sängerin auch das Publikum in ihre Darbietungen mit ein und ließ es im Chor bestimmte Passagen singen, so dass ein enger Draht zwischen ihr und den Gästen entstand.

Der Konzertabend endete mit anhaltendem Applaus des Publikums, das die Künstlerin so dazu bewegte, für mehrere Zugaben zurückzukehren.