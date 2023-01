Sie glänzen wieder – und fallen auf

Durch Reden, Plakate oder das stille Säubern von „Stolpersteinen“ wurde am Freitag in Ahlen der Gedenktag für die Opfer des Holocausts begangen.

Treffpunkt Oststraße 40: Wilfried Hejnal und Thorsten Beste an den „Stolpersteinen“, die an die jüdische Familie Gumpert erinnern.

Thorsten Beste poliert, was das Zeug hält. Mit speziellen Reinigungsmitteln, Tüchern und sogar einer Zahnbürste sorgt er am Freitagmorgen gewissenhaft dafür, dass sich die matte Patina von den vier „Stolpersteinen“ löst, die im Gehsteig vor der Oststraße 40 eingelassen sind. Am Ende sind die mahnenden Namenszüge wieder sichtbar wie zu ihrer Verlegung. Eine spezielle Aktion an einem besonderen Tag.