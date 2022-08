Sie haben das Schulleben bereichert

Das Berufskolleg Ahlen Europaschule hat mit Maria Tangemann-Kreienborg und Rüdiger Drath zwei „Urgesteine“ in den Ruhestand verabschiedet. Beide haben an der Schule viel bewegt.

Zum Schuljahreswechsel verabschiedete das Kollegium des Berufskollegs Ahlen Europaschule mit Rüdiger Drath und Maria Tangemann-Kreienborg zwei langjährige Lehrkräfte in den Ruhestand. Schulleiter Ingo Weißenborn und Lehrerrätin Andrea Stangenberg bedankten sich für insgesamt 66 Jahre Engagement für das Berufskolleg Ahlen Europaschule.

Maria Tangemann-Kreienborg blickt auf 38 Dienstjahre zurück, in denen sie ihre Schülerinnen und Schüler mit großem Elan in den Fächern Mathematik und Datenverarbeitung unterrichtete. Bereits zwei Jahre nach Dienstantritt setzte sie sich für die Etablierung der elektronischen Datenverarbeitung am PC ein und führte schon im Jahr 1986 Unterricht mit der Tabellen-kalkulationsoftware „Multiplan“ durch. Ihre Begeisterung für die EDV setzte sie später auch in der Schulverwaltung ein. Über 20 Jahre unterstützte sie die Schulleitung und sorgte für eine reibungslose Stundenplanerstellung. Das Kollegium schätzte Maria Tangemann-Kreienborg wegen ihrer lebensbejahenden und direkten Art und ihres Einsatzes für echte Gleichberechtigung. Als langjährige Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen war sie eine Pionierin der Frauenförderkonzepte und sorgte während ihrer aktiven Arbeit als Stundenplanerin für einen Interessenausgleich zwischen schulischen und familiären Erfordernissen. „Wir danken dir für deinen Einsatz für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, resümierte Lehrerrätin Stangenberg und ergänzte: „Deine Aktivitäten zu Gunsten des Zusammenhalts des Kollegiums werden uns fehlen.“

Besonnenheit und Ruhe

Nach 28 Dienstjahren am Berufskolleg Ahlen tritt mit Rüdiger Drath ein Kollege in den Ruhestand, der von der Schulgemeinschaft wegen seiner Besonnenheit und Ruhe ausstrahlenden Persönlichkeit geschätzt wurde. Seine umfangreichen Wirtschaftskenntnisse und seine Flexibilität zeigte er durch Unterrichtseinsätze in allen Teilbereichen der Schule – von Personalwirtschaft bei den angehenden staatlich geprüften Betriebswirten über Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen in der Berufsschule bis Informationswirtschaft in der Höheren Handelsschule. Rüdiger Draths Wirtschaftskenntnisse und sein pädagogisches Geschick wurden von allen Schülerinnen und Schülern und Studierenden geschätzt. Dass ihm die Ausbildung Jugendlicher besonders am Herzen lag, zeigte Rüdiger Drath auch durch seinen Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich. Viele Jahre war er als Studien- und Berufswahlkoordinator aktiv und beriet Jugendliche auf Ausbildungsmessen. Zusätzlich unterstützte er die Industrie- und Handelskammer Nord-Westfalen als ehrenamtliches Mitglied in den Prüfungsausschüssen für Groß- und Außenhandelskaufleute und Absolventen des „Ausbilderscheins“.

Schulleiter Ingo Weißenborn bedankte sich bei Maria Tangemann-Kreienborg und Rüdiger Drath für ihren langjährigen und zuverlässigen Einsatz im Namen des Kollegiums und der Landesregierung und überreichte ihnen ihre Ruhestandsurkunden.