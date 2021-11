Sie liebte Greetsieler Kapitänshäuser

Sie ist nur ein Bruchteil ihres gesamten Schaffens, gibt aber einen spannenden Überblick, die am Freitag eröffnete Ausstellung im Kulturkeller von Ruda Schweizer-Dönges. Bis zum 9. Januar sind hier die Werke der Malerin und Ehefrau des bekannten Ahlener Künstlers und Kunsterziehers Hermann Schweizer zu sehen.

Durch die Ausstellung führte zur Eröffnung Hermann Schweizer junior. Zusätzlich zu den rein künstlerischen Informationen gab der Düsseldorfer auch nette Anekdoten aus dem Leben seiner Eltern zum Besten. „Meine Mutter konnte ein Bild auch beenden, was meinem Vater in seiner preußischen Manier gar nicht so leicht fiel“, erzählte er. Ruda Schweizer-Dönges, der diese Bilderschau gewidmet ist, stammt aus Kassel aus dem Hause eines damals sehr namhaften Kunsttischlers. „Großvater war dem Jugendstil verhaftet, was er auch an Tochter Rudolfine, kurz Ruda, weitergab“, berichtete Hermann Schweitzer junior. Eine Prägung, die sie bis in die 50er Jahre nicht losgelassen habe.

Lieblingsfarbe des Jugendstils: Türkis

Das machte der Sohn an der „Lieblingsfarbe des Jugendstils – Türkis“ fest. Diese Farbe taucht immer wieder und meist an prominenter Stelle in den Werken Ruda Schweizer-Dönges‘ auf.

Hermann Schweizer begann seinen Rundgang an den frühen Blumen- und Gemüsestillleben seiner Mutter. „Beachten Sie die präzise Ausführung der harten und weichen Schatten“, machte er aufmerksam. Später wandelten sich Stil und Motive zu Landschaften. Immer dabei die Farbe Türkis. „Sie malte viel mit Tempera, einer Art deckender Wasserfarbe“, führte Schweizer aus. Nicht selten habe die Künstlerin auf dunklem Krepppapier gemalt, was für eindrucksvolle Effekte sorgte.

Es sind auch Ruda Schweizers beliebte Architekturzeichnungen zu sehen. „Sie liebte diese Kapitänshäuser in Greetsiel“, wusste der Sohn zu berichten. Hier beherrschte Ruda die Tusche meisterhaft. Ohne eine Spur von Bleistiftvorzeichnung stellte sie die reichen Details der noch heute existierenden Häuser dar. Dabei verlor sie sich nicht in aufreibenden Details. „Es sind immer die Dinge, die sie besonders faszinierten, die ausführlich und detailreich wiedergegeben sind“, zeigte Sohn Hermann. Danach verliere sich die Zeichnung in den Umrissen und der Perspektive.

Die Ausstellung ist im November samstags von 16 bis 19 Uhr, mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr zu sehen. Im Dezember und Januar bittet das Ehepaar Massin um Terminvereinbarung unter Telefon 55 03