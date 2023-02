Sie stehen für die Strahlkraft Gottes

Im Rahmen einer feierlichen Vorabendmesse sind am Samstag die neuen Fackelträger sowie die neuen Altardiener in die Messdienergemeinschaft der Pfarrgemeinde St. Pankratius aufgenommen und der Gemeinde vorgestellt worden.

Unter dem Kommunionmotto der neuen Altardiener „Geborgen unter Gottes Schirm“ sind die vielseitigen Dienste der Messdiener während des Gottesdienstes von der Messdienerleiterrunde vorgestellt worden. Gut sichtbar sind hierzu bildliche Darstellungen der Dienste unter einem Schirm aufgehängt worden. Anschließend stellte Pastor Michael Kroes die sechs neuen Fackelträger der Gemeinde vor. So tragen in der kommenden Zeit Fiene Beckamp, Henry Uelk, Mika Budde, Theo Knaup, Mia Witkenkamp und Marlene Lüring mit ihrem Flambo Licht in besondere Gottesdienste. Im Anschluss haben sich sieben neue Altardiener mit einem kräftigen „Ja, das wollen wir!“ dazu bereiterklärt, ihren Dienst in der Messdienergemeinschaft zu tun − auch wenn das Aufstehen Sonntagmorgens mal schwerfallen kann.

Tatkräftige Verstärkung

So werden zukünftig Greta Stapel, Frieda Tripp, Hannah Marpert, Matti Pietersma, Felix Averberg, Leo Valentin und Dominik Hahne die Gottesdienste mitgestalten und einen schönen Rahmen bilden. Moritz Mendel, Tim Hasselmann und Amelie Gollor gehören ebenfalls zu den Neuaufgenommenen, konnten an der Aufnahme aber nicht teilnehmen. Mit zehn neuen Altardienern bekommt die Messdienergemeinschaft also tatkräftige Verstärkung.

Für fünf Jahre Dienst als Messdiener sind Hannes Woestmann und Tom Valentin geehrt worden. Für zehn Jahre im Messdienerdienst sind Laura König und Isabell Vornholz geehrt worden und für 20 Jahre Dienst am Altar konnte Barbara Lüning unter großem Applaus geehrt werden. Pastor Kroes ging in seiner Predigt auf die Strahlkraft ein, die das Wort Gottes verbreitet, und nannte die Messdiener als wichtige Bestandteile, die mit ihrem Dienst und ihrer Arbeit diese Strahlkraft weiterverbreiten. Mit Hilfe der neuen Beleuchtungsanlage konnte dieses Bild besonders gut dargestellt werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst fanden sich alle Messdiener im Pfarrheim ein. Dort wurde die Aufnahme der neuen Ministranten bis tief in die Nacht bei bester Laune gebührend gefeiert worden, so dass am Morgen alle Kinder und Messdienerleiter mit einem Strahlen im Gesicht nach Hause gingen.