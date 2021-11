„Sie war auch eine Lebensretterin“

Zu einer ganz besonderen Buchpremiere lädt die VHS am Sonntag (14. November) um 16.30 Uhr in die Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule (TMG) ein. Die Ahlener Autorin Hildegard Offele-Aden stellt die Neuauflage ihrer erstmals 2002 erschienenen Biografie über Therese Münsterteicher („Und wo sind die anderen?“) vor.

„Wahnsinnig gefreut“ habe sie sich, sagt Hildegard Offele-Aden, als im April die Entscheidung gefallen war, die neue Städtische Gesamtschule an der Sedanstraße nach Therese Münsterteicher zu benennen. Der Vorschlag sei aber nicht von ihr gekommen, betont die pensionierte Lehrerin. Die freilich bei aller Bescheidenheit um ihren nicht geringen Anteil daran weiß, dass diese mutige Bergmannsfrau, die in der NS-Zeit der jüdischen Familie Moskowicz beistand, in Ahlen nicht in Vergessenheit geraten ist. Schon 2002 hat sie ein Buch über Therese Münsterteicher geschrieben und ihr damit ein literarisches Denkmal gesetzt.