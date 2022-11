Silo-Zug blockiert Bundesstraße

Im einspurigen Baustellenbereich hatte sich der Silo-Zug am Morgen in der Bankette festgefahren.

Auf der Bundesstraße 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt fließt der Verkehr baustellenbedingt bekanntlich seit Wochen sowieso nur in eine Richtung. Doch auch in die ging am Donnerstag über Stunden hinweg nichts.

Als der Fahrer eines Silozuges am Morgen von Ahlen in Richtung Drensteinfurt unterwegs war, geriet sein Gespann auf etwa halber Strecke über die Bankette und fuhr sich fest. Die Bergung gestaltete sich schwierig. Nachdem ein Kranwagen den Auflieger am frühen Nachmittag zur Sicherung an den Haken genommen hatte, musste der Inhalt erst in ein Ersatz-Tankwagen umgefüllt werden.

Während der Sperrung wurde der Verkehr von Ahlen über die Landesstraße 811 und die Borbeiner Straße in Richtung Drensteinfurt umgeleitet.