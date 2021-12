Sitzkissen machen‘s etwas bequemer

Dank einer Leihgabe der Stadthalle Ahlen wird für jeden Besucher der drei ökumenischen Open-Air-Gottesdienste an Heiligabend im Sportpark Nord ein Sitzkissen zur Verfügung stehen. Die Kissen waren für eine Veranstaltung der Stadthalle im Sommer im Sportpark durch einen Sponsor zur Verfügung gestellt worden.

„Toll, dass wir davon jetzt profitieren können und allen Gottesdienstbesuchern eine wärmende Unterlage anbieten können“, freut sich Pfarrer Markus Möhl als Organisator über die Leihgabe. Dennoch rate er dazu, noch ein weiteres Kissen mitzubringen und Decken, in die man sich einwickeln kann. „Und wer sich mit Tee oder Glühwein warmhalten will, kann diese Getränke natürlich auch mitbringen“, sagt der Pfarrer. Dass die Gottesdienste auf jeden Fall stattfinden werden, sei auch nach den neuen Anti-Corona-Maßnahmen klar. Unter freiem Himmel sei die Ansteckungsgefahr sowieso minimal. „Außerdem bitten wir zusätzlich darum, auf dem Gelände und während des gesamten Gottesdienstes die Maske aufzubehalten“, appelliert Markus Möhl an die Gäste. Und er hat gleich noch eine gute Nachricht, was die Anfahrt angeht: Die Baustelle in der Straße Im Elsken ist aufgehoben, so dass diese in beiden Richtungen wieder befahrbar ist.“