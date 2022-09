In drei Stunden zum neuen Style

Fernsehpremiere für Midia Castillo Gonzales: Die 29-jährige Hairstylistin aus Ahlen tritt in der neuen Sixx-Staffel „Cut it – die VorHair NachHair Show“ an. Drei Stunden Zeit bleiben ihr, um sich gegen vier Mitbewerber durchzusetzen.

Midia tritt in „VorHair – NachHair Show“ an

Schnippschnapp, Haare ab: In den Staffeln von Germanys Next Topmodel sind die Umstyling-Aktionen die emotionalsten Momente. Die Sat.1 / Pro Sieben-Gruppe widmet dem jetzt auf seinem jungen Kanal Sixx ein eigenes Format abseits der Modelwelt. Mit Midia Castillo Gonzalez greift auch eine Ahlenerin zur Schere. Staffelstart ist am Freitag (2. September), der Titel erklärend einfach: „Cut it! Die VorHair – NachHair Show“.