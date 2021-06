Skater suchen eigene Halle

Galanter Sprung über eine Rampe. Dieser Trick und ähnliche Hingucker waren am Samstagnachmittag bei einem Treffen einiger Skater aus Ahlen und der Umgebung auf dem Gelände der Zeche Westfalen zu beobachten.

Mit einem einfachen „Ollie“ in die Luft springen, oder gar bei einem „Kickflip“ das Skateboard in der Luft um die eigene Längsachse drehen lassen? Szenen, die es in Ahlen bald wieder häufiger zu sehen geben könnte. Denn es gilt: Skaten „trendet“ wieder. Warum dann nicht die aktuelle „Skateboardwelle“ nutzen wieder wachsende Skategemeinschaft der Wersestadt zusammenbringen?