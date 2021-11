Skulpturen der Nachhaltigkeit

Was haben Spaghetti, Marshmallows und alte Zeitschriften gemeinsam? Man könnte zunächst annehmen nichts. Muss aber nicht zwangsläufig so sein, denn alle diese Dinge lassen sich nutzen, um kreative Turmskulpturen zu formen.

Die Kunst kann also als verbindendes Element für diese auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Materialien fungieren. Das erfuhren am Samstag auch die Kinder und Jugendlichen, die am Workshop mit der Künstlerin Homa Emami im Kunstmuseum teilnahmen.

Installation „Transformation“

Sie besuchten dabei zunächst Homa Emamis eindrucksvolle Rauminstallation „Transformation“ im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Reset Krise//Chance“, die im Sinne der Nachhaltigkeit aus verschiedenen ausrangierten Materialien, etwa Gießkannen, eine Skulptur kreiert. Die Jugendlichen versuchten sich dann auch selbst an der Kunst des „Türmebauens“. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die aber auch für jede Menge Spaß und Begeisterung sorgte. „Ich hätte nicht gedacht, dass Papier so stabil sein kann“, fand etwa Lilith (11), der es gelungen war, aus den eingangs erwähnten alten Zeitschriften eine eigene Installation zu gestalten. Zudem oft zu sehen: Konstrukte, bei denen Marshmallows als Verbindungselemente zwischen Spaghetti dienten und so ein Turm wuchs.

Ein Turm aus Spaghetti und Marshmallows? Dafür sind Geduld und Konzentration gefragt. Foto:

Mit solchen Werken wandelten die Mädchen und Jungen auf den künstlerischen Spuren ihrer Mentorin Homa Emami. Denn bei deren künstlerischem Wirken geht es auch oft darum, aus alltäglichen Gegenständen kreative Ideen zu ziehen und Skulpturen aus Materialien zu formen, die eigentlich gar nicht für Kunst gedacht sind.

Ein Muster, das die Teilnehmer schnell verinnerlichten. „Die Gruppe ist sehr interessiert bei der Sache und die Kunstwerke sind wirklich toll geworden“, freute sich Homa Emami, als die Ergebnisse der Gestaltungsphase sichtbar wurden.

„Für solche Installationen muss man Kreativität und Konzentration verbinden“, betonte die Künstlerin. Ein Unterfangen, das gut gelang. Dabei ließen sich die Kinder auch von kleineren Rückschlägen nicht entmutigen und begannen einfach noch mal neu, wenn sich ein Turm als nicht tragfähig erwies. „Geduld ist hier sehr wichtig“, so Emami, die zusammen mit Kunstvermittlerin Lioba Knape beim Anfertigen unterstützte, so dass am Ende alle mit ihrem nachhaltigen Kunstwerk zufrieden nach Hause gehen konnten. Unterstützt wurde der kostenlose Workshop vom Förderkreis Kunstmuseum Ahlen.