Smarte Lösung für Logistikprobleme

Ahlen„Smart“ ist der Fuhrpark von „Bußmanns Apotheken“ bereits seit ein paar Jahren buchstäblich. Zehn Kleinwagen der gleichnamigen Marke umfasst die Flotte, alle mit Elek­troantrieb. „Damit sind wir eigentlich schon sehr umweltfreundlich un­ter­wegs“, sagt Matthias Bußmann. Dennoch habe er sich Gedanken darüber gemacht, ob es nicht vielleicht noch effizienter und nachhaltiger ginge. Denn, so der Apotheker: „Wir beliefern täglich zwischen 60 und 80 Kunden, überwiegend im Stadtgebiet, mit Medikamenten. Diese Zustellungen machen in Summe aber nur wenige Kilometer Wegstrecke aus.“ Ließe sich der Zeit- und Personalaufwand nicht verringern? Und er sei ja nicht der Einzige, der in Ahlen Waren ausliefere, stellt Bußmann fest und fragt sich: „Welchen Sinn macht es, dass Händler A ein Produkt zur Professor-Hahn-Straße 20 bringt, wenn zeitgleich Händler B sein Paket auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei der Hausnummer 21 abgibt?“

Apotheker Matthias Bußmann hat sich in Bremen bei der Firma Rytle deren Logistikkonzept vorstellen lassen. Foto: Ulrich Gösmann

Durch den Tipp eines Geschäftspartners wurde Matthias Bußmann auf die Firma Rytle in Bremen aufmerksam. Das Start-up-Unternehmen entwickelt intelligente Logistiklösungen für die sogenannte „letzte Meile“. Zu ihren Kunden gehört zum Beispiel auch die Deutsche Post. Das Konzept, das Matthias Bußmann sich bei ei­nem Besuch in Bremen erklären ließ, besteht auf der Hardware-Seite aus drei Bausteinen. Der erste ist eine „City Hub“ genannte Wechseleinheit – vereinfacht gesagt, eine Packstation – in Form eines mobilen Containers. In diesen passen neun Transportboxen im Europalettenformat auf Rollen mit rund 1,4 Kubikmeter Laderaum und einer Nutzlast von 180 Kilo, die vom Händler selbst oder einem Dienstleister mit Ware bestückt werden können. Die Auslieferung derselben erfolgt mit Elek­tro-Las­ten­fahrrädern. „Da gibt es verschiedene Modelle“, hat Matthias Bußmann gelernt, der einige davon vor Ort Probe fahren konnte. Für Ahlen wäre womöglich das Dreirad, das auch die Zusteller der Post benutzen, schon ausreichend, überlegt er. Gesteuert wird das Ganze natürlich digital per Smartphone-App.

Einen Riesenvorteil der Lastenräder gegenüber anderen Fahrzeugen, und seien sie auch so klein wie seine Elek­troflitzer, sieht der Apotheker in ihrer Fahrradzulassung und ihrer Wendigkeit: „Damit kann ich auch durch den Stadtpark fahren oder über die gesperrte Wersebrücke auf der Uhlandstraße.“

Informationsveranstaltung auf dem Kerkmann-Parkdeck

In Bremen hat gerade der Expressdienst trans-o-flex ei­nen mehrmonatigen Test gestartet, bei dem in einem fest definierten Postleitzahlgebiet zwei Lastenfahrräder die bisherige Auslieferung mit klassischen Transportern ersetzen. Beim Mittagessen begeisterte Matthias Bußmann die Rytle-Geschäftsführung für seine Idee, ei­nen solchen Pilotversuch auch in einer kleineren Stadt wie Ahlen zu wagen. Voraussetzung ist natürlich, dass ei­ne bestimmte Mindestanzahl von Geschäften mitmacht. Bußmann lädt daher alle Interessierten zu einer ersten In­formations­veranstaltung am 17. Au­gust (Mittwoch) um 13 Uhr auf dem obersten Parkdeck des Einkaufscenters am Kerkmann-Platz ein. „Verschiedene Fahrzeuge stehen zum Ausprobieren bereit und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt“, kündigt er an. Ein maßgeschneidertes City-Logistikkonzept für Ahlen fände Bußmann jedenfalls ziemlich smart: „Das könnte ein Leuchtturmprojekt werden. Und nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Stärkung des stationären Handels leisten.“