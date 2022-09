„Smoke“ sagt Wirtin mit Konzert adieu

Ahlen

Mal wieder so richtig Dampf ablassen möchte die Ahlener Beatgruppe „Smoke“ am Samstag (24. September) ab 20.30 Uhr in der Erlebniskneipe „Zisterne“ am Markt. Mit diesem Auftritt möchte die Band der Wirtin Gaby Klumpp ihre Referenz erweisen, die sich zum Ende des Monats von ihren Gästen verabschieden wird.