So bleibt die Überraschung Überraschung

Auf dem Schrank, im Keller oder vielleicht doch lieber unter dem Bett? Überlegungen, die alle Jahre wieder viele Eltern anstellen, wenn es darum geht, die Weihnachtsgeschenke für den Nachwuchs zu verstecken. Doch egal wie ausgeklügelt das Versteck auch scheint, oftmals enttarnen feine Spürnasen es dennoch: Die geplante große Überraschung unterm Tannenbaum ist dann dahin.

Pendeln zwischen Lager und Verkaufsraum

Um genau das zu verhindern, bietet die „Spielerei“ ihren Kundinnen und Kunden schon seit dem Jahr 2018 an, Weihnachtsgeschenke einfach bis kurz vor der Bescherung dort zu lassen. Ein Service, den immer mehr Ahlenerinnen und Ahlener in Anspruch nehmen. „Wir sind heute nur am Rennen“, sagt Inhaberin Ruth Rätze am Montagnachmittag, während sie immer wieder zwischen Lagerraum und Verkaufstresen pendelt. Ein liebevoll eingepacktes Weihnachtsgeschenk nach dem anderen übergeben sie und ihre Mitarbeiterinnen. Der Bestand leert sich langsam: Stapelten sich gegen Ende der vergangenen Woche im Lager noch Geschenke von 40 bis 50 Kunden, die oft auch mehrere Spielzeuge gekauft hatten und zunächst dort ließen, haben sich die Reihen mittlerweile schon sehr gelichtet.

Ruth Rätze weiß: Spiele jeder Art sind als Weihnachtsgeschenke besonders beliebt. Foto: Martin Feldhaus

Und das deutlich früher als noch in den vergangenen Jahren. „Normalerweise kommen die Eltern erst am 24. Dezember und es bilden sich hier lange Schlangen“, berichtet Ruth Rätze. Im Corona-Jahr 2021 sei das jedoch anders. Aus Angst vor einer vorzeitigen Schließung ziehen viele Eltern die Abholung um einige Tage vor. Der Abholmarathon verteilt sich auf mehrere Tage.

„Bekommen wir unsere Geschenke noch?“ Diese Frage hören Ruth Rätze und ihr Team von den Abholern zurzeit häufig am Telefon. Die Antwort fällt beruhigend aus: Kuscheltiere, Playmobil, Lego und Co. können natürlich weiterhin abgeholt werden.

Ein paar hundert Geschenke

Wenn sie spätestens am 24. Dezember in die Tragetaschen wandern, endet für einige Geschenke eine lange Lagerphase in der Spielerei. Der erste Kunde habe bereits am 7. Oktober passende Spielzeuge für leuchtende Kinderaugen beim Weihnachtsfest ausgesucht. Ein paar hundert Geschenke kamen dann nach und nach hinzu. Sie alle werden definitiv eine Überraschung sein. Besonders beliebt in diesem Jahr: Playmobil und Spiele aller Art, vom Geschicklichkeits- bis zum Gesellschaftsspiel.