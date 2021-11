So eine Heimatchronik haben nur die wenigsten Orte

Ohne Impfung oder Test ging am Freitagabend im Ratssaal gar nichts. Dort stand die Vorstellung der neuen Ausgabe des „Beflügelten Aals“ auf dem Programm – und eine Feier zum runden Geburtstag: „Es ist die mittlerweile 40. Ausgabe unserer Heimatschrift“, verkündete Mechthild Massin, die seit Jahren die verantwortliche Schriftleiterin ist. Wie immer haben sich viele Autoren mit noch mehr Geschichten, Gedichten und Bildern eingebracht.

Serhat Ulusoy war als stellvertretender Bürgermeister zur Vorstellung gekommen. Er lobte den „Beflügelten Aal“ als die wohl wichtigste Stadtchronik Ahlens: „Ich glaube, nur wenige Orte haben eine so umfangreiche Sammlung von Heimatgeschichten.“ Doch wünschte er sich zum 60. Jahrestag des Gastarbeiteranwerbeabkommens mit der Türkei einen Bezug zu diesem Datum. Serhat Ulusoy wusste nicht, dass sein Wunsch schon kurz darauf zumindest in Teilen erfüllt wurde.

Mechthild Massin stellte den jüngsten Autor, Bartu Efe Tarhan, vor. Foto:

Denn der jüngste Autor, der Schüler Bartu Efe Tarhan, hatte sich mit einer Arbeit zum Thema Glückauf-Kampfbahn beworben. „Damit hat er nicht nur einen Beitrag für unseren Aal geliefert, sondern auch einen Landespreis in Geschichte errungen“, erklärte Mechthild Massin. Der Neuntklässler hatte neben dem Textbeitrag auch noch einen sehr sorgfältig recherchierten Film gedreht. „Mein Großvater kam nach Ahlen, um hier unter Tage zu arbeiten, da gab es nur Kumpel und keine Nationalitäten“, so der Autor in seinem Beitrag. Darin erzählt Bartu Efe Tarhan die Geschichte des heutigen Wersestadions – von den Anfängen kurz nach dem Krieg über die Spiele von TuS Ahlen gegen Schalke bis in die etwas glücklose Zeit von Rot-Weiß Ahlen.

Große Ereignisse im Ahlener Fokus

Über die Wiedergeburt eines historischen Hauses und die Geschichte einer einst stadtbekannten Spedition bis hin zu Gedichten zur coronabedingten Isolation und plattdeutschen Beiträgen ist der Aal randvoll mit Geschichten. Es werden die großen Ereignisse im Ahlener Fokus erzählt, der Bombenangriff 1944 ebenso thematisiert wie Alltagsgeschichten aus der jüngsten Vergangenheit, zum Beispiel die des Lebensmittelgeschäfts Dahlhoff, auch bekannt als das Ahlener KaDeWe.

Besonders hob Mechthild Massin die Leistung des Ahlener Malers Martin Hatscher hervor. „Wann immer ich eine Illustration benötige, du bist zur Stelle“, bedankte sie sich. Martin Hatscher hat auch beim 40. Beflügelten Aal das Titelbild gemalt. „Das erste habe ich etwa 2000 gemacht und dann immer mal wieder“, freute sich Martin Hatscher über die Anerkennung.

Das Buch ist in der Meyerschen Buchhandlung, im Weinhaus Schulz und im Lädchen am Pilz in Vorhelm zum Preis von zwölf Euro erhältlich.