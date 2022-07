So entsteht Kunst: Einblicke in persönliche Werkräume

Kunstschaffende, die ihre Werke und ihre Arbeitsräume der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen, können sich an der Aktion „Offene Ateliers“ beteiligen. Das städtische Kulturbüro nimmt Anmeldungen entgegen.

Bereits zum neunten Male findet das Gemeinschaftsprojekt der „Offenen Ateliers“, an dem auch die Städte Hamm und Bönen beteiligt sind, in Ahlen statt.

Mit dieser außergewöhnlichen Initiative möchte das städtische Kulturbüro der lokalen Kunstszene auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, sich einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren und mit Kunstinteressierten direkt ins Gespräch zu kommen. Das Angebot der kostenlosen Teilnahme an dieser beliebten Kunst-Aktion richtet sich an alle Kunstschaffenden, die ihre Arbeiten und Arbeitsweisen einem breiten Publikum vorstellen möchten.

Garage, Gartenlaube oder Wohnzimmer

Einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft, Besucherinnen und Besuchern Zutritt in das eigene Atelier zu gewähren. Neben dem klassischen „Atelier“ können dieses auch eine Garage, eine Gartenlaube und durchaus auch die heimische Küche oder das Wohnzimmer sein. Generell können auch mehrere Künstlerinnen und Künstler in einem Werkraum ihre Kunstwerke gemeinsam präsentieren. Vorstellbar sind sämtliche Arbeiten der bildenden Kunst, Fotografien, Medienkunst, Textilkunst sowie skulpturale Objekte.

Stattfinden werden die „Offenen Ateliers 2022“ am 18. September (Sonntag) sowie am 25. September (Sonntag) jeweils von 11 bis 18 Uhr. Dabei ist es auch möglich, nur an einem der Tage teilzunehmen.

Interessierte werden gebeten, sich bis zum 26. Juli beim städtischen Kulturbüro unter Telefon 5 91 89 oder per Mail an offeneateliers@stadt.ahlen.de zu melden.