So sieht nachhaltige Hilfe aus

Zum Stiftungstag in Münster: „Stiftung Augenlicht“ stellt sich vor

Der Name ist Programm: Die „Stiftung Augenlicht“ mit Sitz in Ahlen will den Menschen in Ländern des globalen Südens ihr Sehvermögen wiedergeben oder dafür sorgen, dass sie es erst gar nicht verlieren. Hotspot der ehrenamtlichen Arbeit ist der afrikanische Kontinent, aber auch im südamerikanischen Peru ist die Stiftung vereinzelt tätig.

Dort, wo die Not am größten ist, setzt sich die „Stiftung Augenlicht“ für eine augenmedizinische Versorgung ein. Denn Afrika leidet in dieser Hinsicht unter einen dramatischen Mangel. Dort kommt auf eine bis zwei Millionen Menschen nur ein Augenarzt, entsprechend gefährdet ist die Sehfähigkeit der Menschen dort.

Vergleichsweise harmlose Augenkrankheiten wie der Graue Star, der in Europa vorwiegend ältere Menschen ereilt und mit einer kleinen Operation behandelt werden kann, trifft in Afrika schon die Kinder.

Mangelernährung oft Ursache

Mangelernährung oder Rötelinfektionen in der Schwangerschaft der oft sehr jungen Mütter sind Ursachen für eine frühe Erblindung mit grausamen Folgen. Wenn es weit und breit keine augenärztliche Versorgung gibt, finden selbst harmlose Erkrankungen keine Behandlung und führen zu dauerhafter Blindheit. Doch damit wollen sich die Verantwortlichen der „Stiftung Augenlicht“ nicht zufrieden geben.

„Blindheit bedeutet in den armen Ländern das sichere Ende eines selbstbestimmten Lebens. Versagt bleibt den Kindern eine Schulbildung, sie haben keine Chance, einen Beruf zu erlernen, Erwachsene können ihre Familien nicht mehr versorgen“, beschreibt Stiftungsgründer und -förderer Dr. Raimund Balmes die Folgen.

Der aus Neuss stammende Augenarzt hatte vor seiner Zeit in Ahlen einige Jahre in der Entwicklungshilfe in Tansania gearbeitet und dort die Probleme kennengelernt. Seit vielen Jahren engagierte er sich für das „Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit“, aus dem vor einigen Jahren die „Stiftung Augenlicht“ hervorgegangen ist. Mit ihrer Hilfe geht man nun entschieden gegen den Sehverlust vor.

Der Gründer und Förderer der Stiftung Dr. Raimund Balmes Foto: Lisa Voß-Loermann

Seit dem ersten Projekt, der Beteiligung an der Errichtung einer Augenklinik im Atiman-Hospital im tansanischen Sumbawanga, kümmert sich die Stiftung um Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika. Die Ausbildung von einheimischem Fachpersonal gehört ebenso zum Programm, wie die Errichtung und Reparaturen von Wasserversorgungen für Krankenhäuser und die Finanzierung eines Blindenheims, denn nicht immer kann durch Operationen geholfen werden.

Einsatzorte der Stiftung sind Nyangao an der Grenze zu Mosambik, Debre Markos in Äthiopien. Von dort erreichte die Stiftung Anfang 2022 ein Hilferuf der ehemaligen Augenärztin Dr. Ulrike Hohmann und ihres Mannes Dr. Thomas Hohmann, dass das dortige Blindenheim vor der nächsten Regenzeit dringend der Nachbesserung bedürfe. 14 000 Euro stellte die Stiftung Augenlicht für die Reparatur des Dachs sowie der Fußböden zu Verfügung.

Doch neben den Reparaturarbeiten braucht es vielfältige andere Hilfen. Für bereits erblindete Kinder ist es wichtig, die Blindenschrift (Brailleschrift) zu erlernen, um Lesen und Schreiben zu können. Der Umgang mit dem Blindenstock will gelernt sein, helfende Paten tun ihr Übriges, den ansonsten völlig benachteiligten Schülern zu erstaunlichen Erfolgen zu verhelfen.

Dr. Raimund Balmes bei einer Augenuntersuchung im Südsudan Foto: privat

Unglaubliche Folge der Hilfe zur Selbsthilfe: Aufgrund guter Leistungen haben in den vergangenen 15 Jahren 71 blinde Schülerinnen und Schüler ein Hochschulstudium abgeschlossen und den Weg ins Berufsleben gefunden.

„Daran sieht man, inwiefern Nachhaltigkeit der Hilfen zu einer Selbstständigkeit der Menschen führt, sie aus der Abhängigkeit stetiger materieller Hilfeleistungen in ein eigenständiges Leben führt“, freut sich Raimund Balmes über die Erfolge. „Das alles können wir nur mit zuverlässigen lokalen Partnern schaffen, und die sind vorhanden, so dass wir nun im tansanischen Ndanda ein neues Projekt anstreben.“ Der Ahlener Augenarzt hat hierzulande zahlreiche Partner und Spendende gefunden.

Lasern als Mittel der Wahl

Das medizinische Mittel der Wahl für die Sehbehinderten des globalen Südens ist übrigens das Lasern. Es garantiere gutes Sehen ein Leben lang. Damit, so Raimund Balmes, könne man in vielen Fällen Heilung erzielen, ohne dass die Patienten hinterher auf eine Brille angewiesen seien. Denn Brillen sind für die Menschen dort unerschwinglich teuer.

Hilfe vor Ort sei unerlässlich. Augenärztliche Sprechstunden in Afrika etwa, so Dr. Balmes, sprächen sich schnell und weit herum. „Wenn die Menschen hören, dass ihnen geholfen wird, nehmen sie größte Strapazen und weiteste Wege in Kauf. Das merken wir immer wieder, wenn wir augenmedizinische Hilfe anbieten.“

Dafür, dass diese Hilfen weiter möglich sind, setzt sich die „Stiftung Augenlicht“ mit Spenden und ehrenamtlich Helfenden ein.

Info unter stiftung-augenlicht.de, Spendenkonto Volksbank eG IBAN: DE35 4126 2501 6105 6921 00