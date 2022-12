So viel Leben in so karger Landschaft

Die 140. Auflage des AZ-Multivisionsabends seit Bestehen der Reihe, veranstaltet in Kooperation mit der Stadthalle und der Volksbank, führte am Mittwoch in den Südwesten des afrikanischen Kontinents. Der Schweizer Thomas Sbampato hatte Namibia und Botswana bereist. Dabei traf er auf interessante Menschen, karge Wüstenlandschaften sowie der harten Umwelt trotzende Tiere und Bäume.

In eine andere Welt

„Ich freue mich wieder mal hier sein zu dürfen“, erklärte Thomas Sbampato, nach seiner Kanada-Präsentation im Jahr 2015 wieder vor Ahlener Publikum stehen zu können.

Was reizte ihn, von Kanada in eine andere Welt weiterzuziehen? „Afrika ist die Wiege unserer Menschheit, wir alle sind Afrikaner“, habe ihn der schwarze Kontinent neugierig gemacht. Namibia und Botswana seien dabei die Länder für die Anfänger unter den Entdeckungsreisenden. Von 2016 bis 2018 war er in mehreren Etappen dort, 2022 dann noch einmal nach Windhuk, um Erick zu besuchen, der durch die Reisen zu einem engen Freund geworden war.

Namibia und Botswana standen dieses Mal im Mittelpunkt der Multivision von Thomas Sbampato. Foto: Ralf Steinhorst

Dass für ihn immer die Begegnungen mit Menschen im Zentrum stehen, machte der Schweizer eben mit der Begegnung mit Erick deutlich, der es als Schwarzer geschafft hatte, sich bis zum selbstständigen Taxifahrer hochzuarbeiten. „Ohne Menschen lebt die Geschichte nicht“, fasste Sbampato dementsprechend seine Leitlinie zusammen. So waren es die vielen Führer und Einwohner, die der Präsentation die Würze verliehen. Wie der mehrtägige Besuch der Buschmänner in Tsumkwe oder des Naturvolks der Himba in Opuwo.

Besonders beim Besuch der Städte Swakopmund und Lüderitz an der Westküste Namibias wurde die deutsche Vergangenheit des Landes sichtbar, Namibia war bis 1915 deutsche Kolonie. Im Landesinneren dagegen beherrschen vorwiegend Wüstenlandschaften das Bild. Stellvertretend steht dafür „Big Daddy“, eine 400 Meter hohe Sanddüne in der Namibwüste, die bestiegen werden kann. Verblüffend: Auch Bäume, wie der Köcherbaum, trotzen der dortigen Hitze und kommen mit 50 Milliliter Jahresniederschlag aus.

Erdmännchen sind immer wieder die Publikumslieblinge. Foto: Thomas Sbampato

Dass die Wüste lebt, spiegelten auch einzelne Tiere wider. Wobei die Episode mit den Erdmännchen herausragte. Eines war so zutraulich, dass es auf den Rücken des auf dem Bauch liegenden Fotografen kletterte. Hervor stach auch der Besuch an der Spitzkoppe, die auch als Matterhorn Namibias bezeichnet wird. Unweit davon entdeckte Thomas Sbampato einen skurrilen Friedhof, wo laut Inschriften Menschen im Alter von über 170 Jahren begraben sein sollen. Erstaunen herrschte beim Publikum auch über die Tatsache, dass es in den am Tage überhitzten Wüsten Nachts auch schon mal -10 Grad Celsius werden kann. Dafür wird den Reisenden dann ein klarer Sternenhimmel geboten. Dazu eine lebensrettende Erkenntnis: „Wer nachts im Zelt liegt, ist geschützt.“ Den Beweis lieferte Thomas Sbampato mit beeindruckenden Fotos einer kleinen Elefantenherde, die zwar bis auf zwanzig Meter an sein Zelt herankam, aber nicht übergriffig wurde.

In Botswana beeindruckten der Fluss Okavango, der in ein Binnendelta mündet, sowie die Begegnungen mit Kaffernbüffeln und Nilpferden, die zu den gefährlichsten Tieren Afrikas zählen. Insgesamt bot die Multivision eine bunte Mischung an Foto- und Filmimpressionen Südwestafrikas. Dass eine karge Landschaft soviel Leben bieten kann, war die herausragende Erkenntnis.