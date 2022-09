So viele Mitglieder wie noch nie in der Vereinsgeschichte

Auf seiner Jahreshauptversammlung blickte der Schützenverein „Gemütlicher Westen“ auf ein unnormal ereignisarmes Jahr 2021 zurück, was der Coronapandemie geschuldet war. Trotzdem schaute der Verein aufgrund gestiegener Mitgliederzahlen und trotz gestiegener Kosten in diesem Jahr vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

„2021 war ein verrücktes Jahr, wir wussten gar nicht, was wir durften“, umriss der Vorsitzende Jens Düding am Freitagabend im Haus Quante das vergangene Jahr. Immerhin sei es gelungen, für das ausgefallene Schützenfest ein Familienfest auf Quantes Festwiese zu organisieren, das sehr gut angekommen sei. Sein Blick auf die aktuellen Mitgliederzahlen ließ ihn frohlocken: „Wir haben 381 Mitglieder – so viele wie noch nie!“ Das für 2026 anvisierte Ziel von 400 Mitgliedern könne so vielleicht früher erreicht werden.

Geschäftsführer Wolfgang Hinsel setzte in seinem Jahresrückblick die gute Mitgliederentwicklung in diesem Jahr in einen Vergleich. So seien es am 31. Dezember 2021 noch 363 Mitglieder gewesen, davon 117 Offiziere. Auch wenn das vergangene Jahr ereignisarm war, wurden mit dem Fahnenaufhängen an der Walstedder Straße, der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Verstorbenen in St. Bartholomäus, dem Familienfest, dem Offiziersausflug nach Bad Iburg, dem Herbstfest und dem Weihnachtsmarkt dann doch einige Aktivitäten durchgeführt. „Das, was 2021 stattgefunden hat, hat unheimlich Spaß gemacht“, bilanzierte Wolfgang Hinsel.

23 Neueintritte bei den Jungschützen

Allein die Jungschützen verzeichneten in diesem Jahr 23 Neueintritte, für letztes Jahr mussten sie bei den Aktivitäten passen. Die Zivilschützen unternahmen 2021 einen Boßel-Nachmittag, der dieses Jahr wiederholt werden soll. Die Schießgruppe zeigte sich beim Stadtpokalschießen sehr erfolgreich. „Von zwölf Platzierungen haben wir sieben geholt“, war Peter Schulz hochzufrieden. Kassierer Dominik Geers berichtete von einer stabilen Kassenlage, bereitete die Mitglieder in seinem Ausblick aber auch auf die allgemeinen Kostensteigerungen in diesem Jahr vor. Für den turnusgemäß ausgeschiedenen Kassenprüfer Björn Knipping wurde Christian Bouc einstimmig als Nachfolger gewählt.

Einstimmig wurde auch eine Satzungsänderung beschlossen, in der die Bestimmungen zur Wahl des erweiterten Vorstands aufgrund der Vorgaben des Amtsgerichts angepasst wurde.