Sogar ein Pool passt in die Tonne

Entsorger Stenau weitet das Einsatzgebiet des Seitenladers aus und steuert mit ihm Straßenzüge an, in denen Tonnen jetzt automatisch gegriffen werden. Das setzt Stelldisziplin voraus.

Was nicht alles in die Gelbe Tonne passt, die vielen Ahlenern noch immer zu klein erscheint. Das Größte, was Stenau-Disponent Sandro Santilli in diesen ersten Monaten der Umstellung unter dem Deckel entdeckte, war ein Swimmingpool. Zwar aufgerollt, aber immerhin. Fehleinwürfe sind das eine, Fehlaufstellungen das andere, die weitere Aufklärungsarbeit erfordern. Sonst könnte der Griff des automatischen Seitenladens ins Leere gehen, der jetzt immer mehr Straßenzüge übernimmt.