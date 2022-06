Solar-Förderung ab Juli auch für Mieter

Die Stadt Ahlen will bei der Förderung von Dachflächen-Photovoltaikanlagen nachlegen, weil die bisher eingegangenen Anträge die zur Verfügung stehenden Mittel schon jetzt überzeichnen. Was Hausbesitzer freut, soll Mieter nicht ganz leer ausgehen lassen. Auch für sie wird jetzt aufgelegt: ein Förderprogramm für Stecker-PV-Anlagen. Im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität wurde die Offensive soeben für gut befunden.

Klimaschutz hatte es in Pandemiezeiten schwer. Investitionen wurden vernachlässigt oder blieben ganz aus. Zur Kompensation legte das Land NRW im November 2021 die Billigkeitsrichtlinie auf. 40 Millionen Euro stehen jetzt für kommunale Klimaschutzinvestitionen bereit. Die Stadt Ahlen kann davon 114 555 Euro abrufen.

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein wesentlicher Bestandteil zur Erreichung der Klimaschutzziele. Aktuell werden kreisweit Dachflächen-PV-Anlagen gefördert. Das Interesse sei sehr groß, heißt es in der Beschlussvorlage. Bisher könnten jedoch nur Hausbesitzer in den Genuss dieser Förderung kommen.

Das Potenzial bei Mietwohnungen scheint ebenfalls beachtlich. Mit PV-Stecker-Anlagen könnten Mieter ihren Strombedarf aus erneuerbaren Energien decken. Damit würde dieses Förderprogramm die bestehende Fördergerechtigkeit zwischen Eigentümern und Mietern zumindest teilweise ausgleichen.

Pro Stecker-Anlage 200 Euro Zuschuss

Mit einer Summe von 30 000 Euro sollen ab dem 1. Juli Stecker-PV-Anlagen gefördert werden. Anreizprogramme seien ein bewährtes Mittel, um Verbraucher zu einem Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien zu bewegen, heißt es in dem Papier. Deshalb beabsichtige die Stadt Ahlen, eben dieses Programm aufzulegen. Die Förderung kann zu 100 Prozent aus den Landesmitteln refinanziert werden. Die Vorgaben der Billigkeitsrichtlinie begrenzen die Dauer auf das Jahr 2022. Ein Teil der Summe kann bei Bedarf auf das Folgejahr übertragen werden, wenn es beispielsweise zu Lieferungsengpässen kommen sollte. Das Programm richtet sich an Hausbesitzer, Vermieter, aber vor allem an Mieter. Stecker-PV-Anlagen sollen pauschal mit 200 Euro gefördert werden.

„ »Wir würden gerne auf diesem Weg 30 weitere Dächer fördern.« “ Klaudia Froede, Stabstelle Klimaschutz

Wie bereits berichtet, fördert der Kreis Warendorf gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 1000 neue Photovoltaikanlagen mit jeweils 500 Euro. Dieses Programm läuft über zwei Jahre, in denen jeweils 500 Anlagen unterstützt werden. In Ahlen können in diesem Jahr insgesamt 106 Anlagen gefördert werden. Eine erste Antragsstellungsrunde lief bereits zum 15. März aus. Bis dahin gingen 86 Anträge ein. In der zweiten Förderrunde, die bis zum 24. Mai datiert ist, sind über 40 Anträge erfasst. Dies übersteigt das diesjährige Kontingent der Fördermittel um über 20 Anträge. Es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass weitere Anträge fristgerecht eingehen werden, heißt es. Die Stadt Ahlen schlägt daher nach Absprache mit der Bezirksregierung Münster vor, die restlichen Anträge über die Mittel der Billigkeitsrichtlinie in Höhe von 15 000 Euro zu fördern. Diese Zuwendungen sollen zusätzlich zu den 30 000 Euro beantragt werden.

Im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität erklärte Klaudia Froede, Leiterin Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität: „Wir würden gerne auf diesem Weg 30 weitere Dächer fördern.“

Das Gremium stimmte der Beschlussvorlage einstimmig zu.